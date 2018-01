El futuro de los restaurantes pasa por la tecnología Diego Coquillat. Diego Coquillat, experto en marketing gastronómico, asegura en Reale Seguros Madrid Fusión que en el futuro los grandes líderes del sector no serán los restaurantes, sino las empresas tecnológicas PALOMA SANTAMARÍA Madrid Lunes, 22 enero 2018, 18:37

Si hay alguien que conoce la gastronomía y ha investigado sobre el proceso de transformación digital al que se enfrentan los restaurantes en estos momentos ese es Diego Coquillat.

El encargado de abrir las conferencias de Reale Seguros Madrid Fusion, experto en marketing gastronómico y propietario del restaurante argentino El Rancho, asegura que la puerta de un restaurantes ya no solo es de madera o de cristal sino que es digital. El cliente utiliza la tecnología no solo para elegir dónde quiere ir o qué quiere comer, sino que puede recomendar ese restaurante a nuevos clientes, esto es a lo que Coquillat denomina «la propina digital», unos vínculos entre restaurantes y comensales que no terminan cuando se sale del local.

Este cambio de concepto tecnológico no quiere decir que los pequeños restaurantes tengan que cerrar sino que convivirán. «El modelo tecnológico permite la convivencia. Hay momentos para disfrutar de las dos horas de los restaurantes para sociabilizar y otros cuando el restaurante va a la oficina para alimentarnos como concepto de gastronomía en movimiento». Coquillat asegura que la clave para los restaurantes será entender que la relación con los clientes es digital.

En el futuro los grandes líderes del sector no serán los restaurantes, sino las empresas tecnológicas, según este experto. Quién sabe, quizá Amazon sea un líder de este movimiento gastronómico con camareros que se desplacen en moto y terminen de elaborar el plato en el mismo domicilio. Tecnología y gastronomía en la era digital. Todo un reto para los grandes chefs.