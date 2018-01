¿Qué hacer este martes en Asturias? Un tranvía circula por la calle Corrida. / E. C. El cine, la literatura y algunos planes infantiles es lo que nos ofrece la región para este martes ELCOMERCIO.ES Martes, 9 enero 2018, 02:01

Asturias arranca este martes con multitud de planes interesantes que no te puedes perder. Un repaso por la historia de Gijón, cine, actividades infantiles o distintas charlas, son solo algunas de las propuestas que te detallamos a continuación.

Historias de las calles de Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Ateneo Jovellanos de Gijón. El escritor Janel Cuesta, colaborador del diario ELCOMERCIO, presenta ‘Calles con historia’ esta tarde en el Ateneo Jovellanos de Gijón (calle Colegiata, 2). Se trata de una crónica a partir de textos y fotografías de las vías más comerciales y emblemáticas de la villa de Jovellanos. «Porque la historia de una ciudad está grabada en su callejero», apunta el autor, quien se ha planteado recuperar la idiosincrasia de Gijón y descubrir al lector muchos secretos y curiosidades. En la presentación, además del autor, Janel Cuesta, intervendrá Gregorio Ezama, director general de EL COMERCIO. La entrada es gratuita.

Cine

‘Siembra’, en Siero. Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, dentro de la VI Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos, se proyecta ‘Siembra’. El protagonista es un pescador colombiano que abandonó su hogar hace tres años a causa del conflicto armado. No esta solo, vive con su hijo Yosner, pero aún así, su sentimiento de desarraigo es muy fuerte. Su ilusión por regresar se rompe con la muerte del hijo. Gratuita.

VI Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, en Gijón. Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto de Gijón, se verán cortometrajes enmarcados en el programa de Musoc 2018. El listado de la sesión, titulada ‘La muerte buena’, incluye: ‘Above The Mist’ (Corea del Sur, 2015), ‘Promissum’ (Noruega, 2016), ‘Ninety-Twomore or less’ (Rumanía, 2016) y ‘La profesora de inglés’ (Cuba, 2014). Gratis.

Documental sobre contaminación, en Gijón. Hoy, 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada, se verá ‘Bienvenidos... ¿al paraíso?’, del director José F. Riveiro. En él se aborda la contaminación que se sufre en Asturias y se plantean causas y posibles soluciones. Duración: 30 minutos. Después, habrá debate. Gratis.

‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’, en Mieres. Hoy, 19 horas, en la Casa de Cultura, proyección de la icónica película dirigida por Stephan Eliot. Narra las aventuras de una drag y un transexual que son contratadas para un espectáculo de cabaret en un hotel en medio del desierto. Gratis.

El documental del mes, en Oviedo. Mañana, 20 horas, en el Filarmónica, se proyectará ‘Machines’. En pantalla, miles de trabajadores exhaustos tras jornadas laborales de doce horas. Están en una fábrica textil en Surat, al noroeste de la India. Entrada gratuita.

Charlas

Conferencias médicas, en Oviedo. Hoy, a las 19 horas, en el Centro Social de Campomanes, Marisa Nicieza impartirá la charla titulada ‘La medicalización en la vida cotidiana ¿podemos evitarla?’. Mañana, a la misma hora, en el Centro Social Ciudad Naranco, Pablo Pérez Solís hablará sobre prevención cardiovascular. Ambas son gratuitas y forman parte del ciclo ‘Escuela de salud’.

Ciclo dedicado al centenario del Caudal Deportivo, en Mieres. Hoy, 19.30 horas, en la Casa de Cultura, charla-coloquio en la que participan: el exjugador José Antonio Ruidiaz, Moli; el ex secretario Orlando Menéndez; el ex delegado de campo Celso González y el ex directivo y socio Manuel Solís. Gratis.

Sobre la República, en el Ridea. Hoy, desde las 19.30 horas, actividad doble en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo. Primero se presenta el libro ‘Estudios sobre el republicanismo histórico en España. Luchas políticas, constitucionalismo y alcance sociocultural’ e intervendrán Sergio Sánchez Collantes e Ignacio Fernández Sarasola. A continuación, el primero, que es historiador y colaborador de EL COMERCIO, hablará de ‘Símbolos y emblemas republicanos en Asturias: origen y difusión en el siglo XIX’. Gratis.

Infantil

Cuentacuentos en Gijón. Hoy, 18 horas, en las bibliotecas de Contrueces y La Arena, sesión de cuentacuentos para niños de 4 a 7 años. Es obligatorio inscribirse previamente porque las plazas se suelen agotar. Gratis.

Dibujos animados en Vegadeo. Hoy, a las 17 horas, en la Casa de Cultura de Vegadeo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la magia del cine con la proyección de ‘Vaiana’. Duración: 91 minutos. La entrada es gratuita.