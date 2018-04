Metallica ruge al violonchelo La banda finlandesa Apocalyptica actuará mañana en Gijón. :: E. C. La banda finlandesa Apocalyptica llega a Gijón recuperando su disco triunfal de debut. El burundés JP Bimeni estrenará álbum en la asociación Pepe Bocanegra Viernes, 6 abril 2018, 12:09

La banda finlandesa Apocalyptica actuará mañana en el Teatro de la Laboral (21 horas) con su gira de vigésimo aniversario de 'Plays Metallica by Four Cellos', el aclamado álbum con el que debutó en 1996 versioneando con cuatro violonchelos el repertorio de Metallica. El disco se reeditó hace dos años remasterizado e incluyendo tres clásicos más de los californianos: 'Battery', 'Nothing Else Matters' y 'Seek & Destroy'.

Este grupo de metal sinfónico o chelo-metal, formado por músicos de conservatorio, ha versioneado también a bandas como Supultura, Pantera o Faith No More. Desde hace tres años, el grupo tiene como vocalista al también guitarrista de origen cubano Franky Pérez. El concierto está organizado por Mestizo Producciones.

La Sala Club del Niemeyer acoge hoy (20.30 horas. 7 euros) un concierto electro-sinfónico con visuales titulado 'Synthetizers Night'. Los protagonistas son Mapa Mudo, nombre artístico del multiinstrumentista y violinista de la OSPA Ignacio Rodríguez Guerra, quien denomina su estilo como 'sequential advanced music' a base de guitarras, cajas de ritmo y loops. Y después actuará el trío Somnium Plane Music, con dos teclistas y un guitarrista, con un estilo influenciado por el grupo alemán Tangerine Dream o la música de bandas sonoras, que ellos denominan 'electrosynthphonic'. Presentarán su disco 'Atmosphere' con proyecciones sincronizadas.

Dead Bronco en Avilés

Y mañana, en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros) actuará el grupo vasco Dead Bronco, que se dio a conocer con su mezcla de punk-rock y country. Ahora presentan el disco 'Driven by Frustation', con nueva formación y sonido, que ellos llaman 'americana sludge'.

El músico burundés afincado en el Reino Unido J. P. Bimeni protagonizará mañana en Valles (23.15 horas) un nuevo concierto de la asociación cultural Pepe Bocanegra, que servirá de estreno de su disco de soul y rythm & blues 'Free me' con la banda The Black Belts, formada por seis veteranos músicos de la escena madrileña. Este proyecto ha sido impulsado por Tucxone Records y Sound Dealers.

Set de Damian Schwarz

La plataforma Portal organizará mañana en Gijón (Lanna Club, medianoche, 6 y 8 euros) una fiesta electrónica protagonizada por el dj y productor madrileño Damian Schwartz, además de los dj´s asturianos Dannyway y Balheim.