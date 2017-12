¿Qué hacer este miércoles en Asturias? Imagen del cartel promocional de la obra del autor gijonés Marco Magoa. / E. C. La región te sugiere multitud de planes para elegir ELCOMERCIO.ES Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:37

Multitud de planes familiares, artes escénicas y varios festivales son solo algunas de las actividades de este miércoles en Asturias. Aquí tienes toda la información detallada para que no se te escape ninguna.

Estreno de ‘Mare Nostrum’

Hoy, a las 20 horas, en el Jovellanos de Gijón. El gijonés Marco Magoa dirige e interpreta ‘Mare Nostrum. Finis Somnia Vestra’, obra cuyo estreno nacional tendrá lugar hoy en Gijón. En ella presenta a Mahmud, un hombre gay sirio que huyó de su país. Antes, había estuvo a punto de ser lanzado desde una azotea debido a su homosexualidad. Después se embarcó en Libia en un pequeño barco rumbo a Lampedusa y acaba de ser rescatado en el mar. No comprende qué ha sucedido. Recuerda sus dos últimos años viviendo en un campo de refugiados en Jordania, a sus amigos, al ISIS y a las mafias en el norte de África y Europa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es un superviviente? Las entradas cuestan 15 euros.

Familiar

Talleres en los museos. Toda la semana, de 10 a 14 horas, en el Evaristo Valle; hoy y mañana, de 11 a 13 horas, en el Museo Nicanor Piñole, ambos en Gijón. En el Evaristo Valle, los niños de 5 a 12 años tendrán que averiguar quién es la enigmática señorita que aparece en ‘Retrato en blanco’. Lo harán preguntando y buscando pistas. Participar días sueltos cuesta 20 euros. Materiales y almuerzo incluidos. En el Nicanor Piñole, los pequeños entre 5 y 10 años harán estampas muy luminosas utilizando brillantina. 2 euros.

Cine, exposiciones y visitas guiadas en el Jardín Botánico. Hasta el 7 de enero, visitar el jardín gijonés es gratuito. Dentro hay un belén monumental que cuenta con 32 figuras y la exposición ‘Ocho ecosistemas de naturaleza española de Playmobil’. Esta última se puede descubrir de una forma especial, mediante una gymkana que se hace de 11.30 a 13.30, de 14 a 15.30 y de 16 a 18 horas. Todos los días de entre semana, de 12 a 14, se ofrece al público hacer una visita general por las instalaciones. Necesaria inscripción previa en el 985 18 51 30. Hoy y mañana, a las 12.30 y 17 horas, en la sala de audiovisuales, se proyecta ‘Nemo’ (2003). Todo es gratuito salvo el taller en el que niños de 6 a 12 años diseñarán bellotas para decorar el árbol. Este está previsto para hoy y mañana a mediodía. 6 euros. Los socios del Club de los Miruéndanos tienen un 15 % de descuento.

El Quirinal alberga Imagina. Hasta el 3 de enero, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, el XVIII Salón del Juego Infantil Imagina está abierto en El Quirinal. Dentro hay multitud de actividades pensadas para el ocio y el aprendizaje de los más pequeños. El 31 de diciembre cierra a las 19 horas y en Año Nuevo no abrirá sus puertas. Los niños pagan tres euros y los adultos uno.

Mercaplana, en Gijón. La 45 edición del salón para la infancia y la juventud ocupará el recinto ferial Luis Adaro de Gijón hasta el 4 de enero. Hay colchonetas, atracciones, talleres variados y un sinfín de actividades más de 16 a 20.30 horas. La entrada general cuesta 4 euros. Los menores de 3 años pasan gratis.

Cuentos y sorpresas en Gijón. Hasta el 4 de enero, en la Escuela de Comercio (calle Francisco Tomás y Valiente), la compañía Saltantes Teatro anima las fiestas de los más pequeños. Lo hacen repitiendo, a excepción del día de Año Nuevo por la mañana, dos actividades. Por las mañanas, de 12 a 13 horas, hay ‘Cuentos de las Mil y Una Noches’. De 18 a 20, el invitado es el Príncipe Ben-Alí. Ambas propuestas son gratuitas.

Cine infantil en Oviedo. Dos películas se proyectan en el Teatro Filarmónica durante esta semana: ‘Lorax, en busca de la trúfula perdida’ y ‘Pinocho y su amiga Coco’. La primera se verá los días 27, 28 y 30 a las 16 horas y el 29 a las 12 y 16 horas. La de Pinocho, los días 27 y 29, a las 18.15 horas; el 28 a mediodía; y el 30, a las 12 y 18.15 horas.

Trenecito navideño por el Campo. En el Campo de San Francisco de Oviedo ya está en funcionamiento el trenecito navideño. Horario: fines de semana y festivos de 12 a 14 y de 17 a 20 horas, y de lunes a viernes de 17 a 21.

Carrusel clásico en Gijón. Hay un tiovivo en funcionamiento en el paseo de Begoña. Se puede disfrutar de él hasta el 7 de enero, de 12 a 14.30 y de 16.30 a 22 horas. Un viaje cuesta 2 euros y el bono de tres sale por 5 euros.

Rampa y pistas de patinaje sobre hielo en Gijón y Avilés. En El Solarón está instalada la pista de patinaje sobre hielo de Gijón, que abre de 10 a 22 horas. Una hora cuesta 5 euros. El precio incluye los patines. Obligatorio usar guantes; los hay por un euro. Al lado está la montaña de nieve con el mismo horario. Tres descensos en el trineo individual cuestan 4 euros y en el doble, 6. Combinar la pista de patinaje con tres descensos en el trineo individual cuesta 8 euros, y elegir el doble sale por 9 euros. En Avilés, la pista está en Las Meanas. De lunes a viernes abre de 10 a 22 horas y los fines de semana no cierra hasta las 23. Una hora cuesta 6 euros y 2 el alquiler de patines.

Artes escénicas

Teatro en Gijón: ‘Escenines’. El certamen de teatro y artes escénicas en asturiano para niños y niñas ocupa desde hoy el salón de actos del Antiguo Instituto. A las 19 horas, se representa ‘Contábenmelo en casa’, una compilación de cuentos de tradición oral narrados por Carlos Alba ‘Cellero’ y su hijo Martín Peña Alba. Gratis.

VII Semana Mágica de Gijón. Hoy, de 13 a 14.15 horas, en el paseo de Begoña, actúa Daniel Ka.

Mag Marín actúa en Avilés. Hoy, a las 18 horas, en el Teatro Palacio Valdés, Mag Marín ofrece su espectáculo ‘Artimaña’. Entradas: 12 euros. Los menores de 12 años solo pagan 8 euros.

Festivales

Lakorre Gamefest, en Oviedo. Hasta el sábado, de 12 a 19.30 horas, en el mercado de abastos de la Corredoria, se celebra Lakorre Gamefest. En él, el visitante tiene a su alcance un cine de 360 grados, una zona de juegos y talleres infantiles de libros interactivos científicos. Tanto la entrada como las actividades son gratuitas.

Metrópoli Winter, en Gijón. Hasta el 7 de enero, distintos puntos de Gijón acogen actividades dispares enmarcadas en Metrópoli Winter. Hoy: a las 11.30, 13, 17.30 y 19 horas, taller de Jumping Clay en Colorearte. 6 euros. A las 17 horas, en Capua Hobby’s, taller ‘Mi primer diorama’. 15 euros.

Y además...

Música solidaria en la Laboral. Hoy, 20 horas, en el Teatro de la Laboral de Gijón. Concierto solidario organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Participan el Joven Coro de la Fundación Princesa, el Dúo Carril Miranda, Más que Jazz, el Coro Ribadedeva y el Orfeón San Lorenzo. La recaudación se destinará a la investigación, prevención y atención de enfermos y familiares. Sonarán villancicos y cantarán ‘All I want for Christmas is you’, de Carey. 20 euros. Los niños menores de 14 años pagan 10. Fila 0: ES86 2048 0003 6334 0011 2759.

Presentación literaria en Gijón. Hoy, 20 horas, en La Buena Letra, se presenta ‘En los límites del mundo’, de Gabriel Abril. Presenta el músico y colaborador de EL COMERCIO Igor Paskual y acompaña con la guitarra Ángel Miguel, de Real Straits.

Documental del mes en Gijón. Hoy, 19.30 horas, en el CMI Ateneo La Calzada, se verá ‘Renta básica (Free Lunch Society)’. La política y la economía se unen aquí con la psicología y la filosofía. La cuestión es si una renta básica nos volvería perezosos o serviría para vivir más tranquilos. En inglés y alemán con subtítulos en español. Gratis.

Puertas abiertas a la Quinta la Vega durante todas las fiestas. Hasta el 7 de enero, de 12 a 20 horas, se puede entrar gratis al edificio situado en el Camín Viejo del Musel, 246.