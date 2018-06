Fin de semana de 'derbi' festivalero La banda de Boston de hardcore Slapshot. / E. C. Oviedo acoge la sexta edición del Otero Brutal con veinte grupos de hardcore, metal y punk y en Gijón se celebra el Weedkend con sonidos jamaicanos JOSÉ CEZÓN Viernes, 8 junio 2018, 11:34

Veinte bandas asturianas, nacionales e internacionales protagonizan hoy y mañana la sexta edición del Otero Brutal Fest de Oviedo. La cita será en la Plaza de Italia, situada en el parque del Oeste. El festival, organizado por la asociación cultural Otero Crew, está dedicado a los géneros metal, hardcore y punk y sus derivados.

El evento arranca hoy a las 17 horas y tiene como grupos más destacados de la jornada a los suecos Grave (death metal), los irlandeses Gama Bomb (thrash metal), los neoyorquinos The Casualties (hardcore/punk), los llanerenses Desakato (punk rock) y los navarros Lendakaris Muertos (punk rock). Completan el cartel Blobfish, Hummano, Evil Impulse y Canibal Grandpa.

El festival se reanudará mañana a las 16 horas con la presencia de otros seis grupos foráneos: los suecos Entombed A.D (death metal), los británicos Xentrix (thrash metal), los holandeses Sinister (death metal), los estadounidenses Slapshot (hardcore), los británicos Knuckledust (hardcore) y No Turning Back, banda holandesa que festeja su vigésimo aniversario. También actuarán Oklahoma, Worth It, Bloodhunter, Black Panda, The Black Panthys Party. Cada jornada se prolongará hasta las tres de la madrugada y la organización confía en superar los dos mil espectadores.

Habrá, además, un mercadillo en el que estarán presentes tres asociaciones sin ánimo de lucro: Maeve, asociación para la defensa de mujeres víctimas de violencia de genero; Hardcore Hits Cancer, una asociación de lucha contra el cáncer y la protectora Espertar Animal de Siero.

Y en la discoteca El Jardín de Gijón, que asiste a sus últimos coletazos vitales, se celebrará mañana y el domingo el Weedkend, un festival orientado hacia los sonidos jamaicanos y la cultura del cannabis. Mañana habrá un apartado reggae (15 horas) con Alcázar Sound, Bucaneroestilo, Garolo, Barbass Sound, Lasai, Ganjahr Family, Rapsusklei y Kulto Kultibo. Y en la medianoche comenzará la Jungle Factory con Boombassbrothers, Karlixx y Bassflexx.

Y al día siguiente, desde el mediodía, será el Dubmingo, una fiesta diurna que el colectivo GudariDub creó en Madrid en 2015, y que está está orientada al dub roots reggae. En esta edición especial habrá un 'sound system' local a cargo del colectivo Allanai y artistas de diferentes lugares del país: Novato y Big Sound Boy (Bilbao), Mikey Klap y Natty Nature (Madrid), Maislume Kolektive (Santiago de Compostela), Barbarss Sound (Úbeda) y Shiva Skank (Córdoba), además de GudariDub.

El festival ofrecerá también conferencias sobre el uso medicinal del cannabis, su legislación y la regulación responsable, además de talleres sobre el autocultivo lúdico y medicinal.

Sesión de You_el

El colectivo Asa People organizará mañana una fiesta electrónica en Gijón (Lanna Club, 23 horas. 10 euros) con la presencia del gallego Joel Pérez, conocido artísticamente You_el, residente y programador del desaparecido Monkey Club, de Ourense. También pincharán Antón Arrieta, Ignacio Blanco y No Name. Antes, a las 19 horas, Yo_el estará pinchando en The Bass Valley, de Pruvia, junto a Kresy e Ignacio Blanco.