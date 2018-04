El Palacio Valdés acoge el estreno de 'Ilusiones'

Estreno absoluto hoy en el Palacio Valdés de Avilés, que recibe sobre las tablas 'Ilusiones', un montaje de Kamikaze bajo la dirección de Miguel del Arco que reflexiona sobre las grandes cuestiones de la existencia a través de las historias de dos matrimonios, a los que dan vida Marta Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda.

El texto del dramaturgo ruso Iván Viripaev enamoró y sorprendió a Del Arco, que no tenía intención de dirigir nada este año. Pero sucumbió a la belleza, dio con cuatro actores «atletas» capaces de darle forma y esta tarde-noche se verá el resultado. «Es la historia de dos matrimonios, a retazos, a fulgores de una vida que componen un mosaico completo», explica el director sobre una obra nada convencional que requiere de un gran esfuerzo interpretativo: «Necesitaba actores con gran ductilidad y con ganas de jugar», apunta Del Arco, que revela que el montaje no sucede «en ningún sitio y en todos» y que las preguntas que plantea son universales. Es una historia profunda y conmovedora que es al tiempo de un gran sencillez y que no deja indiferente. «No paro de conmoverme, llego a casa y no puedo desconectar de esos cuatro personajes», asegura Verónica Ronda.