Planes para celebrar un anti San Valentín perfecto Aquí tienes la fórmula idónea para superar el Día de los Enamorados y seguir contándolo igual de feliz FACEBOOK / ANTI-CUPIDO ELENA S. HERRERO Lunes, 12 febrero 2018, 03:13

El día más romántico del año está cerca. San Valentín vuelve el 14 de febrero presuntamente para recordar a esa persona especial lo mucho que la queremos. Pero, ¿estás harto de ver corazones el Día de los Enamorados? Si no tienes pareja o, si simplemente no te apetece tener una cita con Cupido, tienes dos opciones: obviar este día y esperar a que amanezca siendo 15 de febrero o celebrar un anti San Valentín en toda regla. Desde EL COMERCIO te contamos las opciones que tienes para festejar un anti Día de los Enamorados por todo lo alto:

Lánzate al vacío

Suelta adrenalina. No hay nada menos romántico que encontrarte muerto de miedo ante un puente sin foco en el fondo. Sin duda, verás el 14 de febrero desde otra perspectiva. En Asturias puedes practicar puenting en el puente Vidosa, concretamente en el desfiladero de los Beyos, en Ponga. Una oportunidad para dejar atrás todo lo malo -incluidas las riñas con tu pareja (porque no todo son besos)-, gritar y salir airoso de esta gran aventura.

Información básica ¿Qué INcluye la actividad? Salto de puenting. Opción de contratar segundo salto al mejor precio. Monitor experto. Equipo de seguridad. duración Para la preparación de cada salto solo se necesitan unos minutos. Precio 40 euros.

Comer mucho chocolate

En el Día de los Enamorados no faltan los chocolates. Si eres un goloso, ¡disfrútalos!

Pero, si el chocolate no te enloquece, cualquier dulce es bienvenido. Pide un pastel, que no hace falta que tenga forma de corazón, y date un atracón en cualquiera de las confiterías asturianas. Quizá no sea muy saludable para tu páncreas pero con seguridad te subirá el ánimo y te hará más llevadero este día.

Envía purpurina y véngate

Se trata de un movimiento que ha causado furor en el extranjero y ha llegado a España pisando fuerte. ¿En qué consiste? En nada más y nada menos que vengarse de una forma divertida de quien te ha roto el corazón. O de quien lo compartes, pero que igual tienes que enderezar por motivos diversos. A través de distintas webs, se puede enviar un sobre anónimo con millones de partículas de purpurina en su interior. Lo mejor de todo esto es que mantendrás a esa persona pegada a una escoba durante mucho tiempo, pues son muy difíciles de quitar. Eso sí, si compartís casa, mándaselo con un 'ábrelo en el coche'.

Concierto en solitario

¿Has ido alguna vez a un concierto solo? Si no es así, este puede ser un buen día para intentarlo. La mayor ventaja es que no tienes a nadie que te interrumpa: solo estás tú con la música y sin ninguna distracción. Así podrás disfrutarla con todos los sentidos.

'La Vida es Breve' es un espectáculo que ha sido creado para eso: sentirlo. El guitarrista malagueño Rafael Aguirre, junto a la violonchelo franco-suiza, Nadège Rochat, presentarán, el 14 de febrero, este proyecto en el Teatro Jovellanos de Gijón . Una oportunidad perfecta para deleitarte con un repertorio basado en música clásica española e hispanoamericana. No lo dudes, disfruta de la música y del momento a solas. Y es que la vida es breve como para tener que pararte a sentir solo por ser San Valentín.

Información Horario: A las 20 horas. Lugar: Teatro Jovellanos, en Gijón. Duración: 90 minutos. Precio: 15 euros.

Menús 'quitapenas' con productos del gochu

Los amantes de los productos del gochu están de enhorabuena. Aunque en San Valentín se viva rodeado de corazones rojos, chocolates, rosas y peluches, gracias a la buena comida de la tierrina, hay alternativas muy sabrosas para huir de esta fecha. En Candás, diez establecimientos celebran, entre el 7 y el 14 de febrero, las XI Jornadas del Gochu que coinciden con el Antroxu. Así que si te atreves con más, también puedes disfrazarte y disfrutar de esta festividad por todo lo alto.

Información Establecimientos: Mesón L'Espumeru, CIR Piedeloro, El Llagarín de Yara y Deva, Restaurante La Parra, Cafetería Polivalente, Sabores de Cocina Casera, Cantina CIR Tamón, Sidrería El Maño, Restaurante El Embarcadero y Hotel Piedra (Perlora). PRECIO: Cada establecimiento presentará un menú a base de productos derivados del cerdo al precio de 15 euros.

Sofá, cerveza y... ¡Champions!

Los amantes de este deporte tienen una gran cita con el fútbol durante el Día de los Enamorados. El Real Madrid recibirá al PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Márcale un tanto a cupido y pasa de romanticismo disfrutando del fútbol y de los goles de tu equipo favorito.

¿Dónde ver el partido? Horario: A las 20.45 horas. Lugar: Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo ver el partido? beIN Sports será el canal que televise el partido, pero también se podrá ver online por internet en beinconnect

Y si te dura el amor el día 20 el FC Barcelona se enfrentará, a las 20.45 horas, al Chelsea. A la misma hora, un día después tendrá lugar el partido entre el Sevilla y el Manchester United.

Día de relax

El día a día es muy estresante y sabemos que llevas postergando el mimarte un poquito mucho tiempo, así que ¿por qué no ir a un spa?. Asturias ofrece diversidad de centros donde puedes hacer realidad tu sueño: un masajito, un tratamiento, jacuzzi, sauna y todo aquello que se te ocurra. Simplemente limítate a descansar. Y puedes hacerlo en compañía o solo. Con que te quieras a tí mismo es suficiente.

Desde Oferplan te ofrecemos algunas actividades que no se te pueden escapar.

Consiéntete

Una opción puede ser recorrer las calles asturianas en busca de aquella prenda de ropa que no te atreviste a pedir en Reyes, o quizá el disco de tu artista favorito y ya de paso darte un caprichín electrónico. Sea lo que sea, date la oportunidad de alegrarte el día y de hacerte feliz.

¡Películas de terror!

Hay infinidad de obras maestras que harán que se te quiten las ganas de pasar San Valentín pegado a alguien. Para ello solo necesitas escoger una buena película y hacerte con palomitas de maíz y tu bebida preferida. Porque gritar tiene tanta adrenalina como un beso.

Aquí te dejamos una lista de algunas películas de terror que marcaron el año pasado:

Películas 'anti-románticas' 'It': Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. 'Annabelle Creation': Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer, acogen en su casa a una monja enfermera y a un grupo de niñas, tratando de convertir su casa en un acogedor orfanato. Sin embargo, las nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco. 'Saw VIII': Jigsaw está de vuelta. En esta ocasión atrapará a cinco personas y las enfrentará en una serie de juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Al mismo tiempo tiene lugar una investigación en la que científicos forenses tratan de encontrar y capturar al asesino, con la sospecha de que alguien del equipo puede ser el responsable. 'Verónica': Inspirada en una historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia. 'Nunca digas su nombre': Cuando tres estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus, sin querer, liberan a 'Bye Bye Man', un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su nombre. Intentarán mantener su existencia en secreto para alejar al resto de una muerte segura.

Si nada de esto funciona.... Viaja (bien lejos) a un país donde esté prohibido San Valentín

Viaja a Arabia Saudí o Pakistán, donde la policía vigila los moteles. En el primero, el color rojo desaparece de las floristerías y las tiendas de regalos desde los primeros días de febrero, pues esta celebración se considera un pecado, y es castigado por las estrictas leyes del reino.

A esta lista se suma Indonesia, región que también suspende esta fiesta por la creencia predominante entre sus habitantes. ¿Qué? ¿Te llama la propuesta?