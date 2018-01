Planes para la 'Mareona' en Lugo

Una vez más, la 'Mareona' no fallará al Sporting. Este sábado se estiman en Lugo unos 3.000 aficionados, aunque la cifra podría ser superior. Y se debe a la ansiada espera del primer reencuentro oficial con el Lugo , desde que diera el último impulso al ascenso del Real Sporting de Gijón en la temporada 2014-2015. Tal es la ilusión, que la afición no ha querido perder la oportunidad de disfrutar no sólo del partido, sino de la vida que se respira en la ciudad que les acoge. «Nos trae muy buenos recuerdos este lugar. Es un sitio bonito, en el que siempre nos ha tratado la gente de forma genial, y espero que sea una buena jornada», confesó hace unos días el presidente de Unipes, Víctor Sánchez. Pero, ¿se ha preguntado qué hacer antes y después del partido?. Lugo maneja una variedad de posibilidades gastronómicas, culturales y de ocio que harán de esta visita un día para recordar.

Rutas Gastronómicas

El tapeo en Lugo es un placer ante el que todos los visitantes de la ciudad acaban sucumbiendo. En el Casco Antiguo, La Milagrosa, Acea de Olga o en la zona de Recatelo puede encontrar elaboraciones gastronómicas de todo tipo.

Casco Antiguo: abarca toda la zona amurallada. Los sitios en los que se aglutinan más locales son: en torno a la Praza do Campo (Rúa Nova, Rúa da Cruz, Rúa Bispo Basulto...) y la zona de Campo Castelo, las calles situadas justo detrás de la casa consistorial.

La Milagrosa: se trata de un barrio que se encuentra en la zona norte de la ciudad, donde la mayor parte de los establecimientos de tapas se situan en las calles aledañas a la plaza de A Milagrosa.

Acea de Olga: situado al sur de la ciudad, es el barrio más nuevo de Lugo. Los locales de la zona se caracterizan por contar con una clientela estudiantil, grupos de amigos y familias.

Recatelo: es la zona más tranquila de las cuatro. Próxima al parque Rosalía de Castro, lugar donde se concentra las sedes de varios medios de comunicación, por lo que es frecuentada por los periodistas lucenses.

Además, en Lugo existen cinco rutas gastronómicas, en las que participan más de una treintena de establecimientos, que permiten degustar una serie de productos autóctonos procedentes de la tierra y del mar: el lacón, el pulpo, el grelo, el queso o el dulce. ¿Cómo encontrar estas rutas? Existe una aplicación web que muestra estos recorridos gastronómicos por la ciudad.

Ruta del Lacón:

Gráfico. Ruta del Lacón.

Ruta del Pulpo:

Gráfico. Ruta del Pulpo.

Ruta del Grelo:

Gráfico. Ruta del Grelo.

Rutal del Queso:

Gráfico. Ruta del Queso.

Ruta del Dulce:

Gráfico. Ruta del Dulce.

FanZone

Para todas aquellas personas que se desplacen hasta Lugo, la Federación de Peñas Sportinguistas ha preparado, debido a la problemática surgida con la falta de entradas, una FanZone en el restaurante Los Robles de Lugo.

En dicho punto de encuentro, que estará abierto desde las 16.30 horas, habrá una pantalla gigante de cinco metros para todas aquellas personas que no tengan entrada. Asimismo, contará con tres camionetas restaurantes Food Truck, bebida y zona de carnes, entre otros.

El punto fuerte será sobre las 17.30 horas, cuando se repartan alrededor de 3.000 sombreros para dar color a la afición.

Qué ver

En la provincia de Lugo encontramos pueblos, naturaleza y tradiciones, es una tierra completa para disfrutar a lo grande y sorprenderte por sus detalles e historia.

Lugares como la Catedral de Lugo, Iglesia de San Pedro o su plaza Mayor son de las zonas más importantes y más visitadas. Sin olvidar las famosas Termas Romanas. A continuación te proponemos algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Catedral de Santa María: se encuentra muy cerca de la muralla, concretamente se ubica en la plaza de Santa María. La catedral, de estilo románico, se terminó de construir en 1273. Horario: de 8 a 20.30 horas.

Muralla Romana: se trata del símbolo más característico de la ciudad. La muralla de Lugo tiene una longitud de 2 kilómetros que separa el casco antiguo de la zona moderna.

Iglesia de San Pedro: la iglesia, de estilo gótico, se encuentra en el casco histórico de Lugo. Fue construida entre los siglos XIV y XV y declarada Monumento Nacional Histórico Artístico en 1931. Horario: de 9 a 19 horas.

Plaza Mayor de Lugo: situada en el casco histórico. En la plaza Mayor se encuentra el Ayuntamiento y unos monolitos de tres ilustres escritores gallegos, entre otras cosas. Sin duda, se trata de uno de los lugares más importantes de la ciudad.

Puente Romano: se encuentra en Rua camiño do balneario por un lado y por el otro en el Paseo Álvaro Cunqueiro o Rúa Fermín Rivera. Sirve de paso por encima del Rio Miño.

Iglesia de San Froilán: se ubica en la plaza del Ferrol. Es el templo más visitado de la ciudad después de la catedral. Horario: a las 10, 19.30 y 20.30 horas.

Paseo del Miño: situado junto al Río Miño y muy cerca de la N-VI. Un lugar para visitar en familia y pasar un rato diferente. El paseo está distribuido en tres zonas: una peatonal, otra para bicicletas, y una tercera para coches.

Diputación Provincial: está en la Rúa San Marcos 8 junto a la Iglesia de San Froilán. Se trata de una institución pública, fundada en 1836, debido a la división de España en provincias que tiene la función de prestar servicios a los ciudadanos.

Museo Provincial: en la Praza da Soidade, junto a la Iglesia de San Pedro y la Capilla de la Soledad. El museo reúne los bienes patrimoniales de la provincia, los cuales se encuentran dispersos en colecciones particulares y en algunas instituciones públicas. Horario: de 10.30 a14 horas y de 16.30 a 20 horas.

Termas Romanas: junto al Paseo del Miño. Las Termas Romanas de Lugo se encuentran a unos 475 metros sobre el nivel del mar y fueron realizadas en el siglo I. Horario: de 9 a 21 horas.

Domus del Mitreo: en la Plaza Pio XII, junto a la muralla y la Catedral de Lugo. El Domus del Mitreo es un yacimiento que se encuentra a ocho metros de profundidad y que son los restos de una vivienda romana del siglo I. Horario: de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas.

Muralla de Lugo. / J. M. CASTRO

¿Dónde salir en Lugo?

Cualquier noche de marcha en Lugo comienza con unas buenas tapas o una cena. Después de las rutas gatronómicas anteriormente señaladas, en este apartado encontrará todo lo que necesita saber sobre la fiesta lucense. Los más fiesteros pueden continuar hasta bien entrada la noche disfrutando de la ciudad en los distintos bares y discotecas que ofrece la ciudad: pubs, discotecas o locales de música en directo, entre otras muchas opciones. Conoce alguno de ellos:

Tribeca Pub: plaza Campo Castelo, 37. Un referente en cócteles en una de las zonas más bonitas de la ciudad.

El Clavicémbalo: calle dos Paxariños, 23. Cuadros y fotografías eclécticas en una emblemática sala de conciertos y variedades con mesas estilo cabaret.

Discoteca Ginger Lugo: plaza Alférez Provisional, 3. Horario: de 24 a 6 horas.

Café Pub Medievo: calle Catedral, 14. Un local situado en plena zona histórica para tomarse unas cervezas, un café y unas copas.

A Fundación: calle de Nova, 32. Su moderna decoración es uno de sus fuertes. Además, por las noches se convierte en uno de los locales de copas más conocidos.

Saint Etienne: calle Nova. Local pequeño pero con música muy popera.

Fin de semana de paraguas y abrigo

Los cielos tapados y las lluvias serán los protagonistas del tiempo previsto para este fin de semana. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá vientos del suroeste que traerán mucha humedad. De esta forma los cielos estarán cubiertos y habrá lluvias intermitentes. Las temperaturas mínimas sufrirán una ligera disminución, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos.

Síguenos en: