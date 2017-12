Prohibido el aburrimiento Cuatro opciones para aprovechar al máximo los últimos días del puente de la Constitución, que huele a Navidad y sabe a setas, marisco y pote. Este año, además, con las estaciones de esquí a pleno rendimiento JESSICA M. PUGA Viernes, 8 diciembre 2017, 13:59

El calendario ha querido que este año el puente de la Constitución fuera más bien un acueducto. Unos días de descanso que los más afortunados llevan disfrutando desde el miércoles y que la mayoría empezará a gozar hoy, que es festivo.

Las estaciones de esquí asturianas están abiertas y a pleno rendimiento. Entre Pajares y Fuentes de Invierno hay disponibles más de veinte kilómetros de nieve. Un regalo para sus devotos, que hacía tiempo que no podían empezar la temporada en diciembre. Jornadas gastronómicas y actividades de carácter navideño se cuentan por decenas en todo el Principado. El debate ante tanta oferta está en decidir qué hacer y cuándo. Aquí le presentamos cuatro posibles opciones en función de la zona que quiera recorrer. Usted decide.

Gijón y comarca

Navidad adelantada

Gijón y sus alrededores se dedican de lleno a la Navidad. Hoy, visita obligada a 'Titanic, the reconstruction', la muestra que alberga una maqueta de doce metros del malogrado barco y algunos de los objetos que en él viajaron. De los Jardines del Náutico a Begoña, donde por la tarde hay espectáculo amenizado con música. Los puestos de Menax y el carrusel clásico estarán operativos hasta las 22 horas. El sábado toca disfrutar de la pista de patinaje y de la montaña de nieve de El Solarón y, de ahí, visitar el Museo del Ferrocarril. La tarde se completa con una visita al Antiguo Instituto, donde hay música, literatura y arte. El domingo por la mañana merece una visita el Evaristo Valle, que inaugura exposición.

Jardines del Náutico:Exposición ‘Titanic, the reconstruction’. De 10.30 a 21 h. Precio fin de semana: de 6 a 10 euros. Menores de 6 años no pagan.

Paseo de Begoña: Hoy, a las 18, 19 y 20 horas, payasos, damas en apuros y tres traviesos monaguillos interpretarán melodías navideñas. Además, carrusel en funcionamiento los ‘findes’ de 12 a 14.30 y de 16.30 a 22 h. Un viaje cuesta 2 euros y un bono de tres, 5. Los puestos de Menax, el mercadillo navideño, abren de 11 a 14.30 y de 17 a 22 h.

El Solarón: Descenso en trineo neumático y pista de patinaje sobre hielo abiertos de 10 a 22 horas. Patinar sobre hielo cuesta 5 euros. Hacen falta guantes, que cuestan un euro. Tres descensos en trineo individual cuestan 4 euros y en doble, 6. Combinado pista y trineo individual por 8 euros; pista y trineo doble, 9.

Galería. La pista de hielo del 'solarón'. / E. C.

Museo del Ferrocarril: El sábado, de 10 a 18.30 horas, habrá en funcionamiento trenes históricos y una maqueta modular. Gratis con la entrada. Museo Evaristo Valle: El domingo, a las 13, inaugura una exposición homenaje a Camín. Precio: 4 / 2 euros.

La Laboral: Hoy, mañana y pasado, a las 20 h., se verán las películas ‘El monte del dragón volador’, ‘La película de nuestra vida’ y ‘La gran pasión. El domingo, a las 17.30, ‘Los infortunios de Sophie’. Versiones originales. 4 / 3 euros. De paso, se pueden visitar las exposiciones ‘Albino’ y ‘Rêver le noir, rêver une absence’. Gratis.

Antiguo Instituto: El sábado, a las 17.30 horas, concierto de Pauline en la Playa, Fee Reega, Repion y La Mala Hierba; y a las 19 h. se presenta el libro ‘Blanco es el silencio’. De paso se pueden visitar las exposiciones: ‘Ensoñación del espacio’, ‘Empujados al exilio’ y la 27 Muestra de Artes Plásticas del Principado; y el belén de los Tintoreros. Todo gratis.

Jardín Botánico: El domingo, a las 10.30 horas, visita ornitológica guiada. Gratis con la entrada.

Oviedo y centro

Nieve y música

Lo primero de todo, decida una cosa. Si tiene pensado subir a Valgrande-Pajares elija cuánto tiempo dedicará a la nieve este fin de semana y qué días. A su disposición tiene más de 15 kilómetros esquiables. Eso sí, si prefiere no pasar frío o, simplemente, dejar algo de tiempo para disfrutar de otras actividades, tiene a su alcance música, ópera y teatro. Barbara Hendricks actúa mañana en el Teatro Campoamor, el mismo día que se representa en el Filarmónica la obra teatral 'Anónimo'. El domingo a mediodía, de la música se encargan los 'Los peques del León de Oro'; y, por la tarde, Jorge de León y Ainhoa Arteta, protagonizan la ópera 'Andrea Chénier'. Para reponer fuerzas sentado a la mesa, disfrute de los pinchos de Lugones y del pote de Turón, así también combatirá el frío. Y antes de despedir el fin de semana, pase por Trascorrales y vea el belén que acaban de inaugurar.

Teatro Filarmónica: El sábado, a las 20 horas, teatro ‘Anónimo’. 8 /6 euros. El domingo, a las 12, concierto de ‘Los peques del León de Oro’. Gratis. Auditorio Príncipe Felipe: Domingo, 19 horas, concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Gratis.

Teatro Campoamor: El sábado, a las 20, concierto de Barbara Hendricks. Precio: 20 / 16 / 14 euros. El domingo, a las 19 horas, ópera ‘Andrea Chénier’. De 16 a 160 euros.

Trascorrales: Belén. Horario: viernes de 11 a 14.30 y de 16 a 21 horas, y los domingos y festivos de 11 a 21 horas.

Valgrande-Pajares: Ofrece 15,2 kilómetros esquiables, casi la mitad del total, repartidos en 20 de las 37 pistas disponibles. Los adultos pagan por cuatro horas en temporada alta 22 euros. Un día entero sale por 28 y 24 para los niños. El forfait de travesía cuesta, por un día, 5 euros.

Avilés y occidente

De zombies y pincheos

Avilés está asediada de zombies, pero que no cunda el pánico, que es solo por una noche. Las calles de la villa serán el escenario donde transcurra, el sábado desde las once de la noche, la 'Survival Zombie'. Quien quiera participar elige si ser superviviente o zombie y en función de su elección su objetivo será sobrevivir o pasar «al lado oscuro» a la mayor cantidad de gente posible. Tanto antes como después de la batalla, el plan para pasar el tiempo pasa por el Niemeyer, donde el sábado actúa Martirio y el domingo proyectan la comedia 'Selfie'. Hoy es un día perfecto para disfrutar de la Navidad. A media tarde, en Tapia de Casariego, proyectan la última película de Tim Burton, 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares'. Volviendo a Avilés, merece una visita la pista de patinaje sobre hielo que está instalada en Las Meanas. La mejor opción después es pasar por la plaza Hermanos Orbón, donde una docena de casetas ofrecen vermús, espumosos y pinchos variados para reponer fuerzas. Mañana, complete la ruta navideña de Avilés visitando el VII Salón de Turrones y Mazapanes Artesanos, abierto hasta el domingo en el Palacio de Camposagrado. Aproveche el fin de semana para no cocinar, pues opciones alternativas para disfrutar fuera de casa no faltan. En Cangas del Narcea, el menú incluye productos de caza regados con vino; en Navia, se sirven pinchos y tapas. Una veintena de restaurantes y tiendas de la Comarca del Parque Histórico del Navia prefieren las setas. El marisco es el protagonista indiscutible en Tapia de Casariego.

Calles de Avilés: Survival Zombie el sábado, de 23 a 6 horas. Precio general: 15 euros pagan los zombies y 30, los supervivientes.

Niemeyer: El sábado, a las 20.30, concierto de Martirio. 18 euros. El domingo, a las 20, proyección de ‘Selfie’. 5 euros. De paso, se pueden visitar las exposiciones: ‘Mare Nostrum’, ‘Francis Bacon’, ‘288.987.145’ y ‘Acuicultura‘. Las Meanas: Pista de patinaje sobre hielo. Horario del fin de semana: de 10 a 23 h. Una hora cuesta 6 euros y 2 el alquiler de los patines.

Plaza Hermanos Orbón: Doce casetas sirven vermús, espumosos y pinchos hasta el domingo. Horario: de 12 a 16 y de 19 a 24 horas. El domingo, solo estarán abiertos por la mañana.

Palacio de Camposagrado: Sábado y domingo, de 11.30 a 14 y de 17 a 21 horas, se celebra el VII Salón de Turrones y Mazapanes Artesanos.

Cangas del Narcea: Hasta el domingo, XXV Jornadas Gastronómicas de Caza y Vino de Cangas. Precios variados.

Navia: IX concurso de pinchos y tapas hasta el domingo y III Jornadas Gastronómicas de las Setas Silvestres de la Comarca del Parque Histórico del Navia. Varios precios.

El Franco: Hoy y mañana, a las 19.30 horas, y pasado, a las 17.30, concierto de Cara Voce en las iglesias de Valdepares, La Caridad y La Braña, respectivamente.

Tapia de Casariego: Hasta el domingo, XX Festival del Percebe y del Marisco y III Jornadas del Mejillón. Casa de Cultura de Tapia de Casariego: Hoy, a las 18.30 horas, se podrá ver la película ’El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares’. entrada gratuita. El sábado, a las 20.15 horas, teatro ‘A Tona nun ye salen as cuentas’. 4 / 1 euros.

Somiedo: Jornadas gastronómicas de invierno dedicadas a la matanza. El pincho y la consumición tienen un precio de 2,50 euros.

Cuencas y centro

Fuentes de Invierno: Están abiertas 11 de las 15 pistas. Ofrece 7,2 kilómetros esquiables. Fortfait: para cuatro horas tiene un precio de 21 euros; los adultos pagan 26 euros por un día y 49 por dos días seguidos en temporada alta. Los niños, 21 euros por el abono de un día y 39 dos días.

Turón: Hasta el domingo, XXVII Jornadas Gastronómicas del Pote. Menú por 20 euros. Casa de Cultura de Mieres: Sábado, a las 19, concierto de Asturflamenco. 5 euros.

Felechosa: XXV Jornadas Gastronómicas de la Matanza. Hasta el domingo. Menú por 24 euros.

Lugones: Diecisiete establecimientos participan en el campeonato de pinchos.

Oriente

De la montaña a la mesa

Fuentes de Invierno tiene abiertas a estas alturas del año 11 de sus 15 pistas. En total, más de siete kilómetros esquiables están ya abiertos al público. Si quiere disfrutar de la nieve, pero alejado de los profesionales del esquí y el snow, suba a los Lagos de Covadonga. No olvide que a las nueve de la mañana empiezan a circular los autobuses y que, entonces, la carretera que comunica la Basílica con los Lagos quedará cerrada al tráfico. Frío hace, y mucho, en Somiedo, donde lo celebran sentándose a la mesa a degustar los productos resultantes de la matanza. Hasta el domingo, media docena de restaurantes del concejo ofrecen pinchos especiales. También en Felechosa ha habido matanza, gracias a la que se pueden ahora ofrecer menús a un precio cerrado de 24 euros. Setas ofrecen también varios restaurantes de la comarca.

Villaviciosa: Ruta de los belenes. En la Fundación José Cardín está el Belén de la Oliva; en la Casa de los Hevia, uno hebreo y otro infantil; y en el Monasterio de las Clarisas, belenes parroquiales. Horario: de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. En la plaza de Abastos, hasta el domingo, de 10 a 14 y de 16 a 21 h, feria de antigüedades y coleccionismo. Entrada libre.

Lagos de Covadonga: Subida en autobús de 9 a 18.30 horas. Última bajada a las 19.30. Los adulto pagan 8 euros; de 3 a 12 años, 3,50, y es gratis para los bebés.

Centro De Interpretacion de la Sierra Del Sueve: Hoy, a las 10 horas, ruta al Hayedo de la Biescona. Precio: 15 / 11 euros. Mañana, a la misma hora, a la mina del Toniello; y a las 12, a la Fuente de Obaya. Cada una de estas cuesta 6,50 / 6 euros. El sábado, a las 17.30 horas, visita al centro del gaitero Libardón. Precio: 1 / 0,50 euros. El domingo, a las 15 horas, se desarrollará una visita a la Iglesia de Santiago de Gobiendes. Precio: 17,50 / 10,50 euros.

Restaurantes de la zona: Una treintena de establecimientos hosteleros ofrecen setas hasta el domingo.