¿Qué hacer este jueves en Asturias? Las tapas y la cerveza se convierten en protagonistas de la agenda de la jornada en el Principado LAURA SAIZ Gijón Jueves, 7 septiembre 2017, 11:33

La semana se encarrila hacia el fin de semana y la agenda cultural y de ocio en el Principado se llena de propuestas. La gastronomía y la cultura cobran protagonismo en un jueves cargado de citas.

Tapas para todos los paladares

Avilés se convierte hasta el domingo en la ciudad de las tapas. Se trata de la duodécima edición de su Semana de la Tapa. Una cita gastronómica que durante siete días congrega a 48 establecimientos hosteleros. Todos ellos ofrecen diferentes productos en formato de tapa, plenos de sabores y texturas novedosas, entre las que podemos encontrar por ejemplo bombas de marisco y zamburiñas con sal de escama. El precio de cada unidad oscila entre 1,5 y 3 euros. Además, si se pasa por seis bares y le sellan el formulario de la tapa, entrará en el sorteo de premios que tendrá lugar el 29 de septiembre.

Vuelve OktoberOviedo

La capital asturiana pondrá «la guinda al cierre del verano» con la segunda edición del OktoberOviedo, un festival que tiene como principal protagonista a la cerveza. La plaza del Conceyín, en La Corredoria, acoge hasta el domingo un certamen en el que, aunque la principal protagonista será la cerveza 'Warsteiner', se ofertarán trece cervezas para todos los gustos, entre las que se encontrarán cervezas sin alcohol y sin gluten.

Festival de Teatro Amateur

Con motivo del festival de teatro amateur, el Grupo de Teatro Padre Collse pondrá en escena la obra ‘¿Adoptamos?’. Se trata de la historia de Colasa y Pin, un matrimonio de mediana edad que no son capaces de tener hijos a pesar de que lo intentan constantemente. No quieren adoptar, pero finalmente toman una decisión desesperada y las cosas no salen como ellos esperan. Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Precio: 6 euros.

Y además...

Cimavilla celebra su romería

Hoy por la tarde continúan las fiestas patronales en el barrio gijonés de Cimavilla. A las 19.30 horas, triduo en la capilla de los Remedios; a las 20, concierto de Sweet Problem en la plaza de Jovellanos. A las 20.30, desfile y pasacalles y, en la plaza del periodista Arturo Arias, actuación de Dj Tu Fiesta.es. Los conciertos en la plaza del Rosario siguen a las 21 horas con Los Ilustres Patilludos. En el auditorio del Cerro de Santa Catalina, a medianoche, actuación de la orquesta Sonora Real.

Concierto en el Savoy Club

Hoy, a medianoche, en el Savoy Club (Covadonga, 5, Gijón), hay un concierto de rock, mezclado con sonidos blues, a cargo de los gijoneses Blues & Decker. Mañana, a la misma hora, será el turno de Los Vólidos. Gratis.

Los Cuadriceps, de concierto

Hoy, a las 20.30 horas, en la plaza del Marqués de Gijón, el grupo asturiano Los Cuadriceps dará un concierto enmarcado dentro del ciclo musical Terrazas Mahou. Su repertorio abarca la mejor música de los 70, 80 y 90 en castellano. Mañana, en la misma línea, actúa el grupo Buscavidas en la plaza del periodista Arturo Arias.

Ciclo de cine de verano en la plaza del Paraguas

Hoy, a las 21 horas, en la plaza del Paraguas, en Oviedo, el ciclo de cine de verano se clausura con ‘Luces de Ciudad’, de Charles Chaplin y acompañamiento musical del pianista Jesús Ángel Arévalo.

El Revoltixu Astur, en Mieres

Hoy, de 12 a 14 horas, en el parque Jovellanos de Mieres, tiene lugar el Revoltixu Astur, unas jornadas pensadas para el ocio de niños de 3 a 12 años. Durante todo el día podrán disfrutar de juegos tradicionales y manualidades sin salir del parque. No es necesario inscribirse con antelación, pero se requerirán los datos de los niños antes de formar los grupos. Gratis.

Guiñol de princesas en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en la plaza General Ordóñez de Oviedo, el espectáculo de guiñol ‘Vaya par de princesas’ recrea dos historias de príncipes y... princesas de armas tomar. Filomena, vive en su torre de marfil, quiere ser diferente a todas las princesas y, por ello, despacha sin contemplaciones a cuantos quieren casarse con ella. Sólo el pirata lo logrará. Matilde en cambio suspira de amor por el paje Gerineldo y ve la ocasión para conquistarle cuando éste acude a ella en busca de ayuda.

Todo por un puesto de trabajo

Hoy, a las 22.30 horas, en el Teatro El Llar (Corvera), se representará la obra ‘El método’, de la compañía Saltantes Teatro y enmarcado dentro del Circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias. Cuatro candidatos se presentan a un puesto ejecutivo de una multinacional. Hay un problema. No hay entrevistador. Tendrán que pasar diversas pruebas en las que se descubrirán sus habilidades y sus debilidades. ¿Aguantarán o renunciarán?

Paella gratis por La Vuelta

Hoy, desde las 13.30 horas, en el parking del hipermercado Carrefour en La Calzada (Gijón), se repartirán gratuitamente raciones de paella, elaborada con alimentos asturianos, con motivo de La Vuelta ciclista.

Los ‘Niños de la guerra’, en el Ateneo La Calzada de Gijón

Hasta el sábado, en la sala de exposiciones del CMI Ateneo La Calzada, se expone la muestra, ‘Dos patrias llevo conmigo. Niños de la guerra en la Unión Soviética, 1937-2017’. Una exposición de más de 175 fotografías inéditas procedentes de archivos familiares recopiladas en el último año en Asturias, Ucrania, Georgia y Rusia. Gratis

‘Tinta cantábrica’, en Gijón

Hasta el 14 de septiembre, la librería El Bosque de la Maga Colibrí recoge las propuestas de nueve jóvenes ilustradores para el proyecto ‘Tinta cantábrica’. El tema central de la exposición es la tradición marinera, la playa, la fauna marina y los bañistas.

Pinturas de Hugo Fontela en la Fundación José Cardín

Hasta el 15 de septiembre, en la sala de exposiciones de la Fundación José Cardín Fernández en Villaviciosa, se exponen las últimas pinturas del artista plástico asturianoHugo Fontela. La muestra se titula ‘Borinquen Paintings’ y su génesis está en las playas de Puerto Rico.

‘Animales domésticos’, en el CCAI

Hasta el 24 de septiembre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, el Colectivo Offmothers denuncia, a través de diversas composiciones artísticas, cómo a día de hoy trascender el ámbito del hogar es algo que a las mujeres se les dificulta. Gratis.

‘El arte invitado’, en la Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 17 de septiembre, en el Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón, estará la exposición ‘El arte invitado. La modernidad y el informalismo como diálogo’, una selección de obras de la Colección Los Bragales.

‘El arte enlatado’, en Candás

Hasta el 17 de septiembre, en el Museo Antón de Candás estarán expuestas diferentes estampas publicitarias de productos en conserva asturianos del primer tercio del siglo XX. Gratis.

Exposición en el Niemeyer

Hasta el 24 de septiembre, la Cúpula del Centro Niemeyer (Avilés) acogerá una nueva exposición, ‘Dibujar y esculpir en el espacio. Colecciones ICO’ compuesta por 80 obras que se presentan en Asturias por primera vez. Precio: 3 euros.