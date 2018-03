El rapero Bad Bunny actuará en Gijón este verano. El artista se suma a la lista de confirmados que llenarán la ciudad de música durante el festival Gijón Life. La cita para ver al cantante portorriqueño en directo será el próximo 23 de julio, lunes, en el Parque de los Hermanos Castro.

Las entradas para ver al artista se pondrán a la venta el martes 27 de marzo, a partir de las 12 horas, aunque por el momento los organizadores no han especificado cuánto costarán.

Compositor y cantante, comenzó a subir sus canciones a Youtube y a compartirlas en las redes sociales y así fue como comenzó a aumentar sus seguidores y a darse a conocer en la música urbana. Con el respaldo de la discográfica Hear This Music, el artista ha logrado un éxito sin precedentes con temas como 'Diles', 'Soy peor' y 'Tú no vives así', además de ser el compositor de 'La Ocasión',”considerado el himno de la música Trap.

Además, Bad Bunny ya se ha consagrado en el género de música urbana participando en temas con artistas de la talla de Farruko, De La Ghetto, J Balvin, Maluma, Nicky Jam y Ozuna. Con una corta pero exitosa carrera, su música ha pasado las barreras de Latinoamérica a Estados Unidos y Europa y es uno de los artistas de género urbano más representativo de su generación.

Otros conciertos

El parque de los Hermanos Castro estrenará entre el 19 y el 29 de julio un nuevo ciclo de conciertos en Gijón que nace con vocación de asentarse en la programación festiva del verano en la ciudad vecina. Se trata del Gijón Life, un compendio de actuaciones musicales que compartirán escenario y que cuenta ya con cinco espectáculos confirmados. El primero de ellos es el de Dani Martín, que cambia el escenario previsto de la Universidad Laboral por este nuevo recinto para actuar el día 20. Las entradas ya adquiridas serán válidas para un concierto en el que el excantante de El canto del loco presentará su gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres'.

Al día siguiente llegará 'Love of the 90's', un espectáculo que recupera la música dance de la última década del siglo pasado. El día 22 será el turno de El Barrio, que trae a Gijón su último disco 'Las costuras del alma'. Cuatro días más tarde llegará el momento de Enrique Bunbury, que regresa a Gijón nueve años después de su última visita. La propuesta del zaragozano se titula 'Ex tour 17-18', una gira en la que se podrán escuchar las canciones de su disco 'Expectativas'. El último de los nombres confirmados es el de Pablo Alborán. El malagueño actuará el día 27 de julio.

El fenómeno 'Operación Triunfo' también llegará a Gijón. La cita será el 29 de julio en el Parque de los Hermanos Castro, a partir de las 21.30 horas.

Este nuevo ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Gijón y Divertia en colaboración con varias productoras, que son las que aportan los contenidos. «Nosotros facilitamos los espacios y ayudamos en la promoción. Los que arriesgan son los promotores», señaló el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador. Este ciclo está integrado en la programación del festival Arcu Atlánticu. «Incluiremos exposiciones en el recinto», afirmó el concejal.