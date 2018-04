De reunión de amigos, a 'superbanda' La 'superbanda' Mi Capitán presentará mañana su nuevo disco en Oviedo. :: E. C. El grupo Mi Capitán presenta en Oviedo su segundo trabajo tras su exitoso debut, mientras que Myvestal estrenará algunos temas en un concierto junto a Taiacore JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 20 abril 2018, 01:40

El grupo asturiano Myvestal presentará esta noche en Oviedo (La Salvaje, 21 horas. 7 y 10 euros) su nuevo sencillo 'Raptors', extraído de su tercer disco 'Guidelines', grabado en el estudio gaditano de Paco Loco, además de adelantar nuevas canciones de su próximo trabajo. Myvestal lo forman desde 2009 la vocalista Eva Fernández -Premio AMAS 2017- y el multiinstrumentista Marcos Pérez. Su sonido se nutre de diversas vertientes de la electrónica, aderezadas con pop, rock, glam o psicodelia, pero enfocado casi siempre hacia la pista de baile y mimando mucho sus directos. Junto a ellos actuará la banda electro-acústica de indie-folk Taiacore, formada por Marta Tai (voz y guitarra) y Vincenzo Tancorre (guitarra y banjo), que presentará su nuevo trabajo 'Not Boring Like You'.

En La Salvaje actuará mañana (22.30 horas. 12 y 15 euros) la superbanda Mi Capitán, que comenzó como una reunión de amigos, pero que se ha ido solidificando tras el éxito de su estreno en 2015 con 'Drenad el Sena'. Ahora llega la confirmación con el disco 'Un tiro por la salud del imperio'. El septeto está liderado por el cantante y guitarrista Gonçal Planas e integrada por músicos vinculados a Love of Lesbian, Standstill o Egon Soda, entre otros. El nuevo álbum está producido por Ricky Falkner, Santos Berrocal y el propio Planas, quien declaró que buscaba concreción, contundencia y más oscuridad, pero sin perder su espíritu rockero con tintes psicodélicos. El concierto está organizado por el Grupo 360.

Fiesta de Nueve Cero

La promotora asturiana Nueve Cero regresa esta noche al local de la asociación cultural El Chamizu de Gijón (22 horas) con otra fiesta hip hop protagonizada por la joven promesa Dana, además de Zeta 41 y dvzn, clásicos de la escena avilesina.

La banda holandesa Sven Hammond presentará mañana en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros) su quinto disco 'Rapture' con su fusión de rock y soul y elementos de blues y funk. El quinteto está liderado por el teclista Sven Figee y tiene en la improvisación escénica una de sus señas de identidad.

Talco en Oviedo

La veterana banda italiana de ska-punk-folk Talco vuelve mañana a Oviedo (Sir Laurens, 20 horas. 14 y 17 euros) para presentar su último álbum 'And The Winner Isn't', del que se destaca una orientación hacia el punk-rock californiano y los ecos folk de su disco de hace diez años 'Mazel Tov'. Les acompañará la banda catalana de folk-rock Ebri Knight, que también estrena su disco 'Guerrilla'. Y el músico Héctor Tuya ofrecerá mañana un concierto en el Gong Galaxy Club (22 horas. 10 euros) con la banda Los MonoSílabos, que servirá de preámbulo a la grabación de un directo en Madrid.

El veterano dj y productor británico Mark Broom encabezará mañana la fiesta del colectivo Antra en Gijón (Lanna Club, medianoche) en la que pincharán también Leiras y Jheal.

Y en el capítulo de 'tributitis', la banda madrileña Iberia Sumergida homenajeará mañana en Gijón (21 horas. 10 euros) a Héroes del Silencio, cuyo legado lleva interpretando desde 2007. El grupo asturiano Misterious Ways hará lo propio mañana en Avilés (Le Garage, 23.30 horas) con la música de U2.