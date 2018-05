La reválida de The Forrest Rock Band El grupo The Forrest Rock Band, en su estreno en Avilés. :: E. C. La 'superbanda' actúa hoy en el Auditorio de Pola de Siero con una nueva formación tras su exitoso estreno en Avilés con clásicos americanos desde los 50 hasta los 80 Viernes, 4 mayo 2018, 11:12

La 'superbanda' asturiana The Forrest Rock Band ofrecerá esta tarde en el Auditorio de Pola de Siero (20 horas. 15 euros) su segundo concierto, tras el exitoso estreno en Avilés en diciembre pasado, y que será la antesala de una gira nacional. Este ambicioso proyecto musical gira en torno a la banda sonora de la película 'Forrest Gump' -dirigida en 1994 por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks-, que contenía 32 clásicos de la música americana desde los años cincuenta hasta los ochenta.

El 'show', de casi dos horas de duración y que potenciará la parte visual, abarca desde Elvis Presley a Fleetwood Mac, pasando por la Creedence Clearwater Revival, Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd, The Byrds, The Doors, Jimi Hendrix, The Mamas & the Papas, The Doobie Brothers o Simon & Garfunkel. Y sonará un tema extra ajeno a la banda sonora: el 'Take It Easy', de Eagles y Jackson Browne. En la Pola se presentará la nueva formación: Sandra Luisquiños (voz), Tete Bonilla (saxo y voz), Miguel Herrero (batería y voz), Cabin (bajo), Tino Cuesta (teclados, saxo y coros), Chez García (piano y coros), Kike Luisquiños (guitarra y voz), Nacho Felipe (guitarra y voces) y Juan Pevida (guitarras).

Lichis en Oviedo y Gijón

El músico barcelonés Miguel Ángel Hernando, más conocido como Lichis, ofrecerá dos conciertos en Asturias este fin de semana. El que fuera vocalista de La Cabra Mecánica presentará su segundo álbum en solitario 'Mariposas & torneos de verano', que junta sus dos últimos EP´s y donde practica un rock intimista propio de la madurez artística. Esta noche actuará en Oviedo (La Salvaje, 22.30 horas. 12 y 15 euros) y mañana lo hará en Gijón (Memphis Live Music, 21 horas. 12 y 15 euros).

Juan Barreiro y Los Buges

El músico asturiano Juan Barreiro, exguitarrista de bandas como Kactus Jack o Holiday Fleet o grupos de homenaje a David Bowie o Van Halen, presentará hoy en Avilés (Santa Cecilia, 21 horas. 10 euros) su primer disco en solitario 'Sunny Spot'. Le acompañarán en el estreno Israel Sánchez (batería), Javi Ramos (bajo), Ángel Secades (guitarra) y Lorena de la Fuente (teclados). Los mierenses Los Buges, otra histórica banda independiente de los noventa, estará mañana (20 horas) en el local de la asociación Serondaya, en Cenera. Sus integrantes son: Ernesto Lago (guitarra, voz), Roberto Álvarez (órgano), José Herrero (bajo) y Pablo González (batería, voz).

La banda de Alabama y afincada en Nashville Them Dirty Roses clausurará mañana en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros) el ciclo Factoría Sound. El cuarteto cultiva el rock sureño. Y Bimenes acogerá mañana el I Festival Versioneru Chorizu Rock. Comenzará a las 17 horas, en la pista deportiva de Martimporra, con las actuaciones de Silvidos y Gemidos, Laura García, 2 Insolentes y Los Incorregibles.

Dj Deep en Gijón

La promotora de música electrónica Pure Works organizará mañana una fiesta en Gijón (Lanna Club, medianoche) con el francés Dj Deep, cuya trayectoria se ha ido reorientando del house al techno, además de Hugo Rolán y Jheal. Y esta medianoche, este club acoge otra fiesta con los dj´s Roberto Olay, Fernando Valverde e Icram.