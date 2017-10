Rock para el fin de semana El trío estadounidense Southern Culture On The Skids actuará mañana en Gijón. Los estadounidenses Southern Culture Of The Skids y Adam Bomb actúan en Gijón y The Voodoo Fix en Valles; Los Deltonos presentan disco en Avilés y King Salami, en Oviedo JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 6 octubre 2017, 04:49

La veterana banda cántabra Los Deltonos inaugurará esta noche en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros) un nuevo ciclo de conciertos de Factoría Sound. Con más de tres décadas de trayectoria, vendrá a presentar el decimotercer disco de estudio de título homónimo. El grupo ha cultivado con solvencia diferentes géneros como el rythm & blues, el power-pop o el funk, pero con especial inclinación hacia el rock americano y sureño en los últimos tiempos. Su formación actual la integran Hendrik Röver (guitarra, voz), Fernando Macaya (guitarra, coros), Javi Arias (batería) y Pablo Zeta (bajo).

El cantante y guitarrista estadounidense Adam Bomb regresa esta medianoche a Gijón (Savoy Club), donde ofrecerá un doble pase. El artista ha estado vinculado con grandes nombres del hard-rock mundial y ha colaborado con gente como Chuck Berry, Johnny Thunders (The New York Dolls), Lemmy (Motorhead) o Mick Taylor (Rolling Stones), entre otros.

El trío de Carolina del Norte Southern Culture On The Skids estará mañana en Gijón (Acapulco, 22 horas. 15 y 20 euros) presentando su último disco ‘The Electric Pinecones’. El grupo está formado por Rick Miller (voz y guitarra), Mary Huff (bajo y voz) y Dave Hartman (batería) y también supera las tres décadas de actividad en las que ha practicado géneros como el rockabilly, el surf, el country, el R&B, la psicodelia o diferentes variantes del rock, pero siempre con una actitud muy desenfadada.

El grupo multicultural londinense King Salami & The Cumberland Three actuará esta noche en Oviedo (Lata de Zinc, 21 horas. 8 y 10 euros) con su rythm & blues vitaminado y un nuevo disco ‘Goin’ Back to Wurstville’. Como teloneros estarán los ovetenses Fly Mosquito en esta fiesta del Fauno Club, que proseguirá después en La Salvaje.

Viva Belgrado

Los cordobeses Viva Belgrado protagonizarán mañana su tercera visita a Oviedo (La Salvaje, 23 horas. 8 y 10 euros) para presentar su segundo y aclamado álbum ‘Ulises’, influenciado por la emo americana y el screamo europeo.

Y la banda The Voodoo Fix, afincada en Nashville, llegará mañana (23.15 horas) al local de la Asociación Pepe Bocanegra, de Valles (Piloña) dentro de su gira de presentación de su segundo disco ‘Back for More’. Su estilo combina rock, blues y funk.

Camping Costa Surf

Los seguidores de la música electrónica tienen mañana una cita con el Festival Camping Costa Surf, que arrancará a las once de la mañana, si la meteorología lo permite, en el camping de Gijón y con las sesiones de Russian Roulette, Grammaphunk, Israel Alonso, Antón Arrieta vs No Name, Black Coal, Noel Kiros, Gπ0M3 y Sub Sótano.