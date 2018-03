«No me da tiempo con una vida para hacer todo lo que quiero» La actriz Rosario Pardo. / BELÉN DÍAZ Rosario Pardo llega al Jovellanos con 'Los días de la nieve', un monólogo en el que da vida a Josefina Manresa, la mujer que protegió la obra de Miguel Hernández MARIFÉ ANTUÑA Viernes, 9 marzo 2018, 09:36

Rosario Pardo (Jaén, 1959) atiende desde Sevilla en el parón del rodaje de la serie 'Lejos de ti' y no disimula las ganas de subirse a las tablas para volver a ser Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, en 'Los días de la nieve', un monólogo levantado sobre un texto de Alberto Conejero y con dirección de Chema del Barco. Mañana estará en el Teatro Jovellanos.

-¿Cómo le sienta verse en la piel de Josefina Manresa?

-Desde el principio me gustó mucho este personaje, lo entendí perfectamente. Me resulta doloroso porque cuenta lo que sufrió, pero al tiempo es una persona positiva que encara la vida con alegría y optimismo, y eso me ayudó mucho. Es un texto complicado y estar sola en el escenario, muy duro.

-¿Una mujer a reivindicar en estos tiempos de reivindicar a las mujeres?

-Hay mucha gente que no sabe quién fue. Y fue fundamental para conservar la obra de Miguel Hernández, si no hubiera sido por ella se habría perdido. En ese momento, en años de posguerra y siendo mujer de republicano, tenía numerosos registros en la casa, se buscaba la obra de Hernández para destruirla y ella arriesgó mucho para conservarla.

-¿Qué más virtudes tiene el personaje?

-Para mí fue importante rescatar a una persona de la posguerra, un tema que no se ha tratado y del que cuesta hablar. Todavía no hemos pasado página. Esas mujeres de la posguerra, viudas, sin nada, hicieron de todo para levantar la familia, salvar a los hijos, tuvieron que ponerse las pilas llevando la casa, trabajando en el campo. Es momento de reivindicar a muchas mujeres que pasaron por esa tesitura.

-¿Por qué no conseguimos pasar página?

-Nos está costando mucho trabajo asimilar lo que ocurrió. No sé si tenemos que esperar a que pase otra generación o es que, por carácter, no hemos sido capaces de enfrentarnos a la guerra civil.

-¿Y hay que hacerlo con el teatro y el cine como aliados?

-La cultura y el arte tienen la obligación de menear la sociedad, somos los bufones de la corte. Tenemos que dar más pasos al frente, pero estamos siempre en la tesitura de buscarnos la vida, en ese filo de la navaja. Por un lado tenemos que vivir y, al tiempo, la obligación de decir cosas que a veces no son bien recibidas.

-Aquí se sirve de un texto de Alberto Conejero, uno de los dramaturgos del momento.

-El texto de Alberto Conejero es una maravilla, es un poema largo. Está escrito con tanta naturalidad que es fácil dejarse llevar.

-Para hacer un monólogo, ¿hasta qué punto es importante el papel del director?

-Muchísimo. Tienes que tener empatía con el director, porque estás sola, huérfana, y necesitas a alguien que te sepa llevar de una forma suave, no impositiva. En ese sentido, con Chema del Barco todo ha sido muy fácil. Somos compañeros y amigos.

-¿Usted es de rituales antes de salir a escena?

-Soy poco de rituales, pero las funciones se las ofrezco a mi padre, que era un artista, y a Josefina.

-Está grabando en Sevilla 'Lejos de ti', una serie que se rueda en Italia y la República Checa.

-Estoy muy contenta. Está Megan Montaner, que es mi hija, y parecemos madre e hija de verdad; está Pepón Nieto... Un reparto muy agradable. Es una historia de amor de dos chavales que se conocen en Praga y comienzan una relación un poco obtusa. Estamos rodando como cine y con un equipo maravilloso.

-¿Cuándo la veremos?

-No tengo ni idea. Hasta septiembre no creo.

-No se quejará del trato que le da la televisión.

-No me quejo. He trabajado mucho y eso está muy bien, se gana dinero, la gente te conoce y es importante porque consigues que vaya público al teatro y es maravilloso.

-¿'Cuéntame' no se acabará nunca?

-El tema puede ser inagotable. La serie está continuamente renovándose en temas y personajes.

-¿Le da tiempo para todo?

-Si lo aprovechas bien da para todo. A veces me gustaría temer más. No me va dar tiempo con una vida para hacer todo lo que quiero; no puedo estar quieta.

-Aquí en Asturias la tuvimos varios años en 'Doctor Mateo'.

-La mejor serie de mi vida. Todos los que formamos parte de ese equipo lo recordamos con muchísimo cariño. Estuvimos cuatro años en Asturias, así que conozco la primavera, el verano, el otoño y el invierno.

-¿Irán muchos amigos a verla al Jovellanos?

-Sí. Ya he quedado con todos para tomar sidrina.