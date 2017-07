Una semana de diez días que da para mucho Vista general del recinto de la Semana Negra. / PAÑEDA La ‘Negra’ vuelve esta tarde al antiguo astillero de Naval Gijón con un extenso programa para todos los públicos JESSICA M. PUGA Gijón. Viernes, 7 julio 2017, 04:06

Prepárense porque este fin de semana se avecina intenso: comienza la cita literaria ineludible de Gijón, la que lleva semanas marcada en el calendario y atrae a miles de visitantes. Decir Semana Negra es decir todo, porque su mezcla de contenidos la ha convertido en referente, pero es que además, cumple 30 años, y lo hará por todo lo alto.

El festival levanta esta tarde el telón a diez días de frenesí en el antiguo astillero de Naval Gijón. No se lo perderán los más 130 autores invitados que pasarán por él y participarán en alguna de las 150 actividades programadas, siempre a partir de las cinco de la tarde, hora en la que el certamen abre sus puertas. Tampoco los artistas que se subirán al escenario central para amenizar con música las noches, ni los que vayan en busca de emociones fuertes con la intención de medir su aguante en las atracciones de feria, ni los que quieran ver en persona a su escritor favorito o comprarse la última obra de moda.

Este fin de semana Todos los días 17 horas: Apertura del recinto, de la feria del libro, del mercadillo, las exposiciones y la feria. Hoy 22.30 horas: Actúa UHP. Sábado 18 h.: Mesa redonda ‘La violencia de género en el cómic’. Aula de Cultura de EL COMERCIO. 19 h.: Presentación de ‘Bernie Wrightson: La expresión del horror’ (Yexus) y ‘Cómics: Manual de instrucciones’ (Pepe Gálvez). 19.15 h.: Presentación de ‘Las lágrimas de Claire Jones’ (Berna González Harbour). 20 h.: Charla con Juan Madrid. 21 h.: ‘El llibru nuevu’ (Xuan Bello). 22.30 h.: Música: Söax.24 h.: Velada poética con Carlos Salem, Olaia Pazos, Escandar Algeet, María Nieto y Andrés Treceño. Domingo 17.15 h.: Tertulia con autores recién llegados. 18 h.: Mesa redonda ‘UTE. Una historia de presidio’. 19.30: Presentación de ‘Para parar las aguas del olvido’ (Memorias de Paco Ignacio Taibo I). 20.30 h: Presentación ‘El paisaxe nuestru’ (Vanessa Gutiérrez). 22.30: Concierto de The Electric Buffalo.

Esta es la esencia de la Semana Negra, que atrae a todos los públicos, a quien se les planta delante un cóctel de actividad al que pueden sumarse al gusto porque tanto la entrada como el programa son gratuitos. No lo son las atracciones de la feria y cualquier cosa que se adquiera dentro, desde alguna ganga del mercado hasta un refrigerio o una novela.

La XXX Semana Negra llega cargada con la presencia de 31 librerías (no faltarán los puestos que ofertan saldo, las dedicadas a los niños y editoriales punteras), decenas de atracciones y puestos. Toda esta oferta es para el día, si bien es cierto que la feria no cierra hasta que lo haga el recinto (viernes y sábados a las 4 y, de domingo a jueves a las 2.30 horas), y que nunca es tarde para dar una vuelta en la noria o en la montaña rusa donde, además, seguro se anima usted a inmortalizar el momento.

La noche, por su parte, se dedica a la música y, los viernes, además, a la poesía. Por el escenario central levantado en el antiguo astillero de Naval Gijón pasarán grupos regionales, nacionales e internacionales de todos los estilos y siempre a las 22.30 horas. Los primeros, esta misma noche, son los chicos de UHP, asturianos dedicados al punk-rock. Mañana, el relevo lo cogen Söax y su rock alternativo. La noche del domingo se dedica a una de las principales bandas con denominación de origen asturiano: The Electric Buffalo, influenciados por el rock sureño. El lunes es el turno para Travellin’ Brothers y su propuesta que aúna blues, swing, jazz, funk y rythm and blues; y el martes, el de los japoneses de Harmonica Creams, que fusionan la música celta con el blues. Otro nombre en mayúsculas actuará el miércoles: Mala Reputación, que vuelve a la carretera con el álbum ‘El arte de la guerra’. La ‘Selvatika Summer Party XL’ propone para el jueves una sesión dj con música en vivo, gogós, zancudos y sin escatimar en efectos de luces. Al día siguiente, actúa la longeva banda de metal madrileña Hamlet y cerrará el sábado la fusión entre rock y electrónica de Dardem.

Esto es parte de lo que trae consigo la XXX Semana Negra, donde también hay exposiciones dedicadas al cómic y a cómo ha tratado la violencia de género (mañana, a las 18, habrá una mesa redonda al respecto en la que colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO), a las UTE y, en particular a la de Villabona; al oficio de los sastres y a la deriva social de Europa. No se agobie, que diez días dan para mucho. Y si se pierde, no tire de Whatsapp. La quedada en la Semana Negra se hace en la noria.