Para soñar a la luz de la Luna ‘Videomapping’ en el teatro Campoamor. Más de cincuenta lugares cobran vida este sábado en Oviedo para celebrar una nueva edición de la Noche Blanca, una oportunidad única para disfrutar la ciudad de otra manera MIGUEL ROJO Viernes, 6 octubre 2017, 04:33

Oviedo no es la misma de día que de noche. Las callejuelas angostas de El Antiguo ganan en altura, balconadas y monumentalidad cuando se recorren a a la luz del sol, pero se convierten en túneles oscuros repletos de gente cuando la madrugada las vuelve canallas. Eso sí, una vez al año todo cambia y quizás por eso lleve en su nombre el curioso título de Noche Blanca. Porque no es que esté siempre la Luna llena dispuesta a iluminarla, como hará mañana, sino que es la creatividad la que permite vislumbrar una ciudad diferente. La algarabía y, lo más importante, la gente que la provoca, la tiñen de música, literatura y artes plásticas, ofreciendo a cualquiera que la recorra inéditos impulsos para los sentidos. Y a cambio, la ciudad se abre, perdiendo su timidez, mostrando espacios que no suele enseñar -¿Ha recorrido alguna vez la Calleja de la Ciega? ¿Ha estado alguna vez en la Central Telefónica de Buenavista?-, transmutándose como si fuese otra, vistiendo de color sus paredes grises, llevando música a lugares donde reina el silencio, poesía a los bares de copas, copas a las galerías de arte.

PARA NO PERDERSE Teatro Campoamor (de 20 a 23 horas y de 23.30 a 04 horas) Desfile con Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Marinero y Hannibal Laguna y ‘videomapping’ en la fachada. Fábrica de armas de La Vega (de 19 a 01 horas) Pases de cine mudo con música en directo. Universidad de Oviedo (de 20 a 1 horas) Diez escritores improvisan poemas. Colegio de Arquitectos (de 21.30 a 1.30 horas) Recreación de una ciudad. Museo de Bellas Artes (de 21 a 0 horas) ’Huellas de Luz’, en la ampliación. Catedral (20.30 y 21.30 horas) Visita con narración, música de órgano y canto. Novedad de este año. Teatro Filarmónica (de 21 a 0 horas) Danza, vídeo, música y palabra. Plaza del Paraguas (de 21 a 22.30 horas) Competición de poesía. Teatro de Pumarín (de 22 a 0.30 horas) Documental y charla sobre Ilegales. Plaza del Ayuntamiento (de 21 a 22 horas) Actuación del Coro de la Ópera. Palacio del Conde de Toreno, 20.30, 21.30 y 22.30 horas Ensemble musical barroco. Muralla de la calle Paraíso (21.30 a 0.30 horas) Animación y pintura de luz popular. Paraíso Local Creativo (de 20.30 a 0.30 horas) Tres bloques de ‘performances’. Biblioteca del Fontán Relato que aúna cine y poesía. Delegación de Defensa (de 20 a 01 horas) Visita al patrimonio histórico-artístico de armas y las vidrieras. Ruta de la Revolución del 34 (18, 18.30 y 19 horas) Salida de los jardines del Campillín. Inscripciones previas en el correo fundacion.jm@asturias.coo.es Biblioteca de La Granja (de 20 a 21.30 horas) Lectura colectiva de cuentos. Monasterio de San Pelayo (19.30 horas) Visita guiada a la iglesia y el coro. Central de Telefónica de Buenavista (18 a 20 horas) Talleres infantiles con visita. Reservas con nombre y DNI en nocheblancaoviedo@telefonica.com Fundación Princesa de Asturias (de 19 a 0 horas) Visita a la colección de arte. Colegio de Abogados (23.30 a 0.30 horas) Recital de temas de Thelonious Monk. Plaza Porlier (de 21 a 1 horas) Performance de la Escuela de Arte sobre cultura y mujer. Parking El carbonero (Padre Suárez, 27, 20.45 y 23 horas) Concierto conmemorativo del final de la Primera Guerra Mundial. Varios espacios (19 horas) ’Bookcrossing’ por la ciudad. Auditorio (de 20 a 22 horas) Concierto de Balthasar-Neumann-Ensemble. De pago. Plaza de Trascorrales (de 20 a 22.30 horas) Introducción al tango y la milonga. El Olivar, Diario Roma y Sol & Sombra (de 21 a 1 horas) Lectura del libro ‘O. Anatomías del Antiguo’ y diferentes conciertos. Calleja de la Ciega (de 21.30 a 01.30 horas) Propuesta interactiva para construir las páginas de un gran libro. Todas las galerías de arte de Oviedo (distintos horarios) Apertura con exposiciones especiales. Plaza Feijoo (20 a 0 horas) Luz sobre la iglesia de La Corte. Varios (de 19 a 23.30 horas) Corales en centros sociales de Ciudad Naranco, Trubia y Tudela Veguín. Museo Arqueológico de Asturias (de 20 a 01 horas) Visitas guiadas por la colección permanente.

Desde las cinco de la tarde del sábado hasta las cuatro de la madrugada del domingo, esta quinta Noche Blanca vuelve a abrir de par en par la fábrica de armas de La Vega y la Delegación de Defensa en la plaza de España. Y por primera vez se suma a la fiesta la muralla de la ciudad, que se quiere recuperar y recibirá, por ahora, la visita de ovetenses y visitantes vestida de luces y alegrías. También se estrena el Colegio de Abogados, con un recital de canciones de Thelonius Monk, y la Catedral de Oviedo, que aunque siempre estuvo presente en ediciones anteriores, vigilante ante lo que acotencía en la plaza que preside, abre sus puertas esta vez para ofertar visitas nocturnas guiadas a su vetusto retablo, con música de órgano y cantos para hacer más misterioso el recorrido.

El Teatro Campoamor, que celebra nada más y nada menos que 125 años, será uno de los grandes protagonistas. Y no solo porque, como en otras ocasiones, en su fachada se proyecte un espectáuclo de 'videomapping' -que en esta ocasión narrará la historia del coliseo- sino porque, en su interior tendrá lugar un desfile de moda a cargo de Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna y Miguel Marinero. Color asegurado.

En la fábrica de La Vega, donde habrá cine mudo que luego se va a musicalizar, es tan importante lo que sucede dentro como lo que se ve a simple vista: las grandes naves se abren al público muy pocas veces, y además esa noche lucirán de forma especial gracias a un proyecto que el artista Fernando Gutiérrez llevó a Arco y que recupera para la Noche Blanca.

En el patio del Edificio Histórico de la Universidad se propone a un buen grupo de escritores a que improvisen un texto sanador dedicado a partir delas historias que les cuenten los visitantes. Otras novedades de 2017 serán el 'bookcrossing' (intercambio de libros) por toda la ciudad o la actuación del Coro de la Ópera de Oviedo en la plaza del Ayuntamiento. Pero qué le vamos a contar. Salga el sábado, descubra esta otra ciudad y sueñe lo que quiera.