«El teatro es pura comunidad, cuando funciona es la democracia perfecta» El actor y director británico Brendan O'Hea. / Globe El actor de 'Quantum of Solace' llega mañana al Niemeyer con Shakespeare's Globe, una compañía que permite al público elegir qué obra se representa M. F. ANTUÑA Gijón Viernes, 15 junio 2018, 12:49

Brendan O'Hea, hijo de un irlandés y una galesa, es un actor curtido en mil batallas shakespearianas, pero también en otras lides no menos británicas como las que pelea 007. El director en gira de Globe, la compañía que mañana actúa en Avilés con una obra que habrá de elegir el público, es uno de los personajes de 'Quantum of Solace' y es también conocido por sus trabajos en otras películas como 'Elizabeth'. Pero es Shakespeare el motivo de su visita a Asturias. Mañana el público votará, a su llegada a la sala, si presentan en escena 'Noche de Reyes', 'La fierecilla domada' o 'El mercader de Venecia'.

–¿Cómo se sienten representando a Shakespeare fuera de Gran Bretaña?

–Pienso que el público internacional tiende a apreciar más las representaciones. Y a menudo tienen una comprensión más amplia del trabajo de Shakespeare. Pero las respuestas son, a menudo, muy similares. Las audiencias internacionales y británicas se ríen de las mismas gracias y aplauden las mismas escenas. Shakespeare crea puentes.

–La compañía trata de hacer Shakespeare accesible a todo el mundo. ¿Cómo?

–Poder comprar una entrada por cinco libras en el Globe hace que las funciones sean realmente accesibles. Pero Michelle Terry quiere que el idioma esté en el centro de las obras. Aunque he resumido los textos, no he cambiado una sola palabra. Todos los chistes son de Shakespeare. Siempre es relevante y actual, porque la gente siempre estará enamorada, desesperada, sabrá lo que son la ambición o los celos.

–¿Cómo lo hacen tan cercano al público?

–La respuesta es simple: contando historias de forma clara. Eso es lo inteligente.

–Posiblemente, la mayor parte del público que ve sus funciones ya ha visto a Shakespeare antes. ¿Qué hace diferente a Globe?

–No importa cuántas veces veas una obra de Shakespeare, siempre descubrirás cosas nuevas. Creo que la simplicidad de contar historias puede pillar a algunas personas por sorpresa. No hay trucos. Esa mirada que compartimos debería ofrecer una experiencia diferente para el público.

–El público elige qué función quiere ver. ¿Por qué es importante para ustedes que así sea?

–Cuando estábamos planeando la gira de este año, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué haría Shakespeare? Sabemos que los actores isabelinos viajaban durante meses con un programa completo de funciones al alcance de la mano. La elección de la obra siempre quedaba a cargo de la persona más poderosa del lugar, que decidiría el entretenimiento de la noche con un chasquido de dedo. Hemos decidido devolver ese poder a la audiencia. Son las personas más poderosas en la sala, por lo que la elección de la representación depende de ellos.

–¿Por qué un actor necesita trabajar en una compañía como esta? ¿Por qué necesita representar a Shakespeare?

–Globe celebra el lenguaje. Shakespeare me recuerda cuando camino por la Quinta Avenida de Nueva York. Nunca me siento empequeñecido por esos altos rascacielos, me siento tan alto como ellos. Ver o hacer un Shakespeare me hace sentir tan elevado como las palabras. Y también le enseña a un actor sobre la resistencia, sobre el poder del lenguaje. En Shakespeare's Globe además colocamos al público en el centro de la presentación.

–Los clásicos están siempre vivos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante escuchar las palabras de Shakespeare hoy?

–Porque nos hablan de los tiempos en los que vivimos y, con un poco de suerte, nos ayudan a tomar mejores decisiones sobre cómo avanzar en el futuro.

–Supongo que conocerá a nuestros clásicos, a los autores del Siglo de Oro español. ¿Qué le parecen? ¿Se anima con ellos?

–Me encantan Lope de Vega y Calderón de la Barca, y de hecho no los hemos representado lo suficiente en el Reino Unido. Por supuesto que Lorca también es maravilloso. Como Shakespeare, la vida misma está en ellos: abarcan a la humanidad, hablan a través de los siglos a otras culturas.

–En su país, el teatro es muy importante para la sociedad. Muéstrenos a los españoles el camino a seguir.

–No siempre apreciamos el teatro en el Reino Unido. Hay demasiados recortes en la educación teatral. Pero la escena les enseña a los niños cómo trabajar en equipo, cómo empatizar. El teatro es esencial, es pura comunidad. Cuando funciona, lo que creo que ocurre en el Globe de Shakespeare, es la democracia perfecta: reúne a personas de diferentes orígenes en una experiencia compartida. Pero la clave es educación y entradas más baratas.