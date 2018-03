Turienzo y Chastang reviven a Montoliu La banda mallorquina Saxophobia Funk Project. :: E. C. El pianista y contrabajista ofrecen hoy un concierto de jazz en el Auditorio de Siero. Saxophobia Funk Project y Groove Brasil prometen mañana intenso baile en Oviedo JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 9 marzo 2018, 09:38

El pianista asturiano Isaac Turienzo y el contrabajista madrileño Miguel Ángel Chastang protagonizarán esta tarde en el Auditorio de Pola de Siero (20 horas. 10 euros) el concierto 'Pensant en Tete', que pivotará sobre la figura del desaparecido pianista catalán Tete Montoliu. Estos dos músicos de currículo inabarcable interpretarán el tema 'Jo vull que m'acariciis', de Montoliu, y otras dos piezas compuestas por Turienzo en recuerdo del artista invidente ('Thetelonius Monktoliu' y 'Montoliu'). Sonarán temas de Blossom Dearie, Jerome Kern, Thelonius Monk, Billie Strayhorn, Consuelo Velázquez y cerrarán con la popular 'Santa Bárbara bendita'.

El británico Dan Millson, de estreno en Asturias, presentará esta noche en Gijón (Toma 3, 23 horas) en acústico su nuevo disco 'Little Box Of Treasure'. Millson fusiona rock clásico y folk y entre sus influencias figuran John Martyn, Munford and Sons, John Mayer o James Bay. Y el folk de raíces americanas, con elementos pop, es la base de la cantante española Joana Serrat, quien estará mañana en el Memphis Live Music (22 horas. 12 y 15 euros). La artista goza de eco internacional y ha sido producida por Howard Bilerman, con una extensa hoja de servicios.

La banda mallorquina Saxophobia Funk Project actuará mañana en Oviedo (La Salvaje, 21.30 horas. 12 euros) con las credenciales de ser uno de los grupos de funk más completos del momento, de su energía escénica y de no haber dado nunca un mal concierto. Compartirán cartel con Groove Brasil, la banda liderada por el solvente y divertido Vaudi Cavalcanti y compuesta por músicos de dilatada trayectoria. El concierto está organizado por el ovetense José Monreal, director del programa 'Semilla Negra', de BN Mallorca Radio. Después Poty Alcapone pilotará una fiesta especial Brasil con funk de los 70 y disco.

Arma X y JotaDeJota

El maestro de ceremonias Arma X y el dj y productor JotaDeJota iniciarán mañana en La Felguera (sala Telva, 21 horas. 10 euros) la gira de presentación de su nuevo disco 'Primera sangre'. Textos claros y afilados e influencias del trap. En el estreno estarán los colaboradores del álbum Igor Paskual, Fran Rubio, Mey y Guaja D. También actuará el grupo vallecano H Kanino, que presenta su nuevo disco 'Libertad, orgullo y dignidad'.

Lecter Bukosky en Avilés

Lecter Bukosky aterriza esta noche en Avilés (Le Garage, 23.30 horas) con su show de poesía y rock, junto al guitarrista Chino El Indio (Mota Blues) en el Rock Movies Fest. Y el grupo británico Danny and the Champions of the World actuará mañana en el local de la asociación Pepe Bocanegra, de Valles (23.15 horas) presentando su sexto disco 'Brilliant Light', un homenaje a la música de raíces.

Fiestas electrónicas

Las promotoras Safari Disco y Loft Co organizan mañana en la sala gijonesa El Jardín 2 (medianoche. 12 y 15 euros) una fiesta electrónica con una terna de contrastados dj´s de la tierra: Dj Enrique, Alex Ohmios y Dj Manglés. Y en el Lanna Club (12 y 15 euros) habrá mañana una fiesta house de Certain Music y Pure Works con el danés Central, los gallegos Viktor Flores y Certain People, y NoName.