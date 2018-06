Verbenas para llamar al verano En les folixes veraniegas no faltarán las atracciones. / Citoula Aunque el buen tiempo se niega a aparecer, les folixes de Cabueñes y la previa de San Xuan de Mieres marcan el inicio de la temporada J. M. P. Viernes, 15 junio 2018, 12:50

L es folixes estivales empiezan este fin de semana cuando aún faltan seis días para que empiece oficialmente el verano. Hay ganas de fiesta y de bailar al ritmo de las orquestas mientras se escancia un culete y se disfrutan las atracciones de feria.

La fiesta del barrio gijonés de Cabueñes empieza hoy con la celebración, desde las 19, del concurso de dibujo infantil. Por la noche, la verbena la ameniza el grupo Pikante. Mañana, la actividad empieza a las 18 horas con el campeonatos de llave y rana, la misa por los difuntos y la actuación de Cuarta Calle. El domingo, a mediodía, para no faltar a la tradición, concentración de Seat 600. A las 18, los más pequeños disfrutarán con la actuación de Tato el Payaso, y a las 20, los mayores lo harán con la música de Nachete DJ.

Mieres inicia este fin de semana sus fiestas de San Xuan, que alcanzarán su culmen con el encendido de la hoguera del próximo fin de semana. Por el momento, el programa lo copan la música y los torneos.

La fiesta no se inaugurará oficialmente hasta que el exciclista Benjamín Noval no dé el pregón, lo que está previsto para las 19.15 horas, aunque a las 12 horas hay lanzamiento de barrenazo en El Fuerte y, a las 19, pasacalles. Mañana comienzan los torneos de baloncesto, natación, del caballo de silla y el concurso de dibujo infantil, entre otras muchas pruebas. De la música se encargarán The Hunters (plaza Requexo, 18 h.) y la Banda Luis Núñez y Los Folgazanes (calle de Jerónimo Ibrán, 20 h.), entre otros.

Para el domingo están previstas la IX Ruta Ecuestre Trotando'l Caudal (10:30 h.), la representación del espectáculo 'La neña que riega l'albahaca', de Bailadera Títeres (Parque Jovellanos, 13 h.) y el XV alcuentru con Juanín de Mieres en el mismo escenario, pero a las 18.30 horas.