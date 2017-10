¿Qué hacer este viernes en Asturias? La exposición dedicada a Amanda Coogan se inaugura hoy en Avilés. / E.C. Este es el adelanto que ofrece la región para calentar motores en el inicio del fin de semana EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 octubre 2017, 06:26

Asturias te ofrece para hoy una gran variedad de planes que serán sin duda un buen avance para el fin de semana. Toma buena nota de ellos

Exposición de Amanda Coogan Cúpula del Centro Niemeyer, Avilés, desde hoy hasta el 5 de noviembre

La artista irlandesa Amanda Coogan ofrecerá en este mes un conjunto de actividades multidisciplinares en el Centro Niemeyer, que comienzan con la exposición ‘I will sing you a song from around the town’, que hoy abre sus puertas, así como dos performances y el estreno en España del documental ‘Amanda Coogan: Long Now’. Ahora se suma un ciclo de tres conferencias, cuyas entradas se podrán adquirir desde hoy, a partir de las 12, al precio de 1 euro. La exposición es una gran instalación inmersiva compuesta por piezas escultóricas, performances en vivo, texto e imágenes en movimiento, todo ello en torno a las perfomances originales de la artista.

Concierto en la Casa Natal Museo Casa Natal de Jovellanos, hoy, a las 19.30 horas, acceso libre

David Antigüedad Mangas (Salamanca, 1993) es un guitarrista clásico de amplia trayectoria y formación, pese a su juventud. Ha participado activamente en varios festivales y certámenes y ha conseguido premios como el del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. Ha ofrecido recitales como solista y de música de cámara en España, Países Bajos y Bélgica.

Los Deltonos en Avilés Factoría Cultural, Avilés, hoy, 21 horas, 8 y 10 euros

Los Deltonos inauguran hoy en Avilés un nuevo ciclo de conciertos de Factoría Sound. Los cántabros presentan su decimotercer disco de estudio. La banda, con tres décadas de oficio, ha cultivado con solvencia diferentes géneros como el rythm & blues, pero con especial apego al rock americano. La banda la forman: Hendrik Röver (voz), Fernando Macaya (guitarra, coros), Javi Arias (batería) y Pablo Zeta (bajo).

Y además...

‘Acunar al viejo árbol’ en El Huerto

Espacio Escénico El Huerto, hoy, 21 horas, 9 euros. ‘Acunar al viejo árbol’ es una propuesta de la compañía palentina Pez Luna Teatro que abre esta noche la Programación del VII Festival Palabras de hoy.

Adam Bomb regresa esta medianoche al Savoy

El cantante y guitarrista estadounidense Adam Bomb regresa esta medianoche a Gijón (Savoy Club), donde ofrecerá un doble pase. El artista ha estado vinculado con grandes nombres del hard-rock mundial y ha colaborado con personalidades de la talla de Chuck Berry, Johnny Thunders, Lemmy o Mick Taylor.

‘Suposiciones’ se inaugura en la Fundación Alvargonzález

Hoy, a las 19.30, la Fundación Alvargonzález inaugura en su sede de Cimavilla, en Gijón, la exposición ‘Suposiciones’, del pintor Juan Paredes. Abstracción.Hasta el 20 de octubre.

‘La UE en la encrucijada: ¿hacia dónde vas, Europa?’

Hoy, a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del Ateneo Obrero de La Calzada, en Gijón, se inicia un ciclo de conferencias sobre la situación actual del continente. La primera mesa redonda, con Héctor Illueca, Paz Andrés y David Ordóñez, se titula ‘La UE en la encrucijada: ¿hacia dónde vas, Europa?’.