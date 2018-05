Willy Bárcenas: «Hay que seguir adelante. Nos vemos en Asturias» Viernes, 25 mayo 2018, 00:47

Willy Bárcenas, el hijo cantante del ex tesorero del PP, lanzaba ayer un mensaje en las redes sociales en las que, pese a mostrarse hundido tras la sentencia que llevará a sus padres a prisión, admitía que había «que seguir adelante», para acabar con un «nos vemos en Asturias», haciendo referencia al concierto que hoy ofrece en el recinto de Llanera. «Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar», escribía.