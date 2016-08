Ciudadanos enfría las expectativas del PP sobre un acuerdo inminente

Ciudadanos ha salido hoy, poco después del mediodía, a enfriar las expectativas que habían generado tanto el PP como la vicepresidenta del Gobierno al asegurar que el acuerdo entre ambos partidos para respaldar la próxima semana la investidura de Mariano Rajoy era "cuestión de horas" o, incluso, "algo inminente".

El jefe del equipo negociador de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha admitido que desde el viernes por la noche se han producido "avances" y "acercamientos" en las grandes discrepancias que les alejan de la firma -una dotación económica adecuada para el plan de choque social que propone Ciudadanos y reformas institucionales (diputaciones, Senado y Poder Judicial)-, pero también aclaró que aún hay "una distancia que salvar" en todos esos asuntos, pues consideran que las propuestas que les han hecho los populares son "insuficientes" para comprometer un acuerdo definitivo.

El dirigente de Ciudadanos no oculta que están más cerca del pacto que el día anterior, pero ha resumido el momento de las negociaciones con la frase de "no sé qué entiende el PP por inminencia, pero, tal como están las cosas, no veo posible que hoy se pueda firmar un acuerdo". "Las posturas están lo suficientemente separadas como para no saber cuándo se llegará al acuerdo, e incluso para asegurar si habrá acuerdo", añadió.

Frente a la comparecencia de Villegas, que vio el vaso medio vacío, estuvo la del portavoz del PP, Fernando Martínez Maillo, que sin duda lo percibió medio lleno. El dirigente popular dijo ser "moderadamente optimista", no descartó incluso que hoy se pudiese llegar el principio de acuerdo, y, en cualquier caso, dio a entender que habrá pacto y que se cerrará muy pronto. "Auguro un fin de semana con buenas noticias para los españoles", indicó.