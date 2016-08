Los diputados asturianos escenifican la enorme fragmentación del Congreso

Los diputados asturianos afrontan el debate de investidura que comienza el martes desde posiciones contrapuestas, fiel reflejo de la tremenda fragmentación del actual Congreso. A grandes rasgos, hay una división en dos bloques. Por un lado, los representantes de PP (Susana López Ares), Ciudadanos (Ignacio Prendes) y Foro (Isidro Martínez Oblanca), cada uno con sus matices, ven llegado el momento de zanjar la situación de bloqueo y de facilitar la formación de un nuevo gobierno. Por otro, los de PSOE (Adriana Lastra) y Podemos (Segundo González), que recalcan su 'no' rotundo a quien se presenta como candidato, Mariano Rajoy. Las discrepancias y la ausencia de mayorías claras apuntan a la continuidad de la interinidad política, aunque son constantes las apelaciones a la responsabilidad y la altura de miras de los socialistas para que pongan fin al enredo.

«Ya estamos al final de la prórroga y no se puede seguir perdiendo el tiempo», anota la popular López Ares, que anticipa que Rajoy acudirá a pedir la confianza de la Cámara con un discurso «serio y responsable» centrado en la forma de continuar impulsando el crecimiento y el empleo y de prolongar el «cambio» que, a su juicio, comenzó con el triunfo del PP en los comicios de 2011. Toca, reflexiona, ponerse a trabajar, comenzando por el diseño y aprobación de los presupuestos estatales de 2017.

López Ares sabe que ese escenario no es posible sin el concurso, abstención mediante, del PSOE, a cuyos responsables pide un «cambio de actitud» y abandonar su estrategia de «enredo». Para la parlamentaria resulta revelador que los socialistas estén pensando en «artimañas» para cambiar la fecha de unas posibles terceras elecciones y que no coincidan con la Navidad, algo que, bajo su criterio, prueba que Pedro Sánchez y los suyos están pensando ya en esos comicios y no en fórmulas para resolver los problemas del país. Un comportamiento «poco serio», razona.

La crítica al PSOE y el emplazamiento a un cambio de postura también llega desde Ciudadanos. El debate es, para Prendes, una «oportunidad inmejorable» para alumbrar un nuevo gobierno con capacidad para emprender las reformas que necesita el país y abordar con premura cuestiones capitales como la política social o los presupuestos. «El PSOE debería dejar de pensar solo en sí mismo y pensar en el país», indica el vicepresidente primero del Congreso, que defiende el papel que su partido ha jugado estos días para, en las negociaciones con el PP, buscar vías de desbloqueo. «Hemos hecho todos los esfuerzos, se debe reconocer que hemos estado a la altura», afirma.

«Obstáculos permanentes»

Para Foro, la investidura de un nuevo presidente capaz de desarrollar el acuerdo de coalición suscrito con el PP es decisivo para dar un impulso a Asturias, ya que el citado pacto, remarca Oblanca, contiene medidas «cruciales» para favorecer el desarrollo de la región. Lamenta el diputado que los socialistas se hayan instalado en una posición de «obstaculización permanente» y confía en que, en algún momento, el PSOE abra un debate interno que sirva para «poner en su sitio a Pedro Sánchez» y favorezca una salida al bloqueo político.

Pero los socialistas, como ya han reiterado una y otra vez, no están por la labor de hacer presidente a Rajoy. El PP, comenta Lastra, se ha revelado como un partido «inmovilista» e incapaz de alcanzar en su espectro ideológico los acuerdos necesarios para que su líder repita como presidente. «No ha hecho el mínimo esfuerzo», apostilla, anticipando que Sánchez acudirá al Congreso con un discurso crítico con los cinco años de gestión popular, remarcando las diferencias entre ambos partidos, «que son todas», y dejando claro que el PSOE es la «alternativa» al PP.

También en el 'no' está instalado Podemos, que no obstante añade el matiz de que la frustrada investidura de Rajoy debería servir como punto de partido del intento de articular una mayoría alternativa conformada, entre otros, por la propia formación morada y el PSOE. González pide a los socialistas que tengan el coraje de intentarlo, ofrece «mano tendida» y recuerda a sus dirigentes que el discurso de 'no' a Rajoy, 'no' a un acuerdo con Podemos y 'no' a terceras elecciones es incompatible. Deben elegir, añade, dejando clara cuál es la apuesta de los suyos.