Villa se agarra a cinco clavos ardiendo

La defensa de José Ángel Fernández Villa no ha cesado ni un solo momento en su empeño de paralizar la instrucción abierta contra el exlíder minero por la querella -por un presunto delito de apropiación indebida- interpuesta hace cerca de un año por el SOMA-Fitag-UGT, organización sindical que dirigió durante más de tres décadas y que ahora le reclama 430.552 euros. Los argumentos jurídicos que esgrime su abogada, la letrada Ana García Boto, son numerosos y, sobre todo, se basan en defectos de forma aunque, hasta el momento, todos ellos han sido rechazados por el Juzgado número 2 de Oviedo, que instruye el caso, y en algunos casos también por la Audiencia Provincial que, no obstante, aún tiene otros pendientes de resolver.

1Buena parte de los delitos que se le atribuyen están prescritos. 2El SOMA carece de legitimidad para querellarse. 3Su enfermedad le impide declarar. 4La declaración de instrucción compleja se acordó fuera de plazo y no está justificada. 5El Juzgado de Instrucción de Oviedo debe inhibirse en favor del Juzgado de Langreo, donde se cometieron los presuntos delitos.

El último intento de obstaculizar la instrucción tuvo lugar hace apenas un mes, cuando la defensa del exsindicalista presentó un recurso para reclamar al juzgado ovetense que se inhibiera en favor del de Langreo. Sostiene que los tribunales de la capital asturiana «no son competentes» para la instrucción de esta causa porque, alega, los hechos investigados «no se cometieron en Oviedo sino en el partido judicial de Langreo». La primera sorprendida por aquel argumento resultó ser la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, quien además de desestimar el recurso afeó a la parte demandada que argumentara la falta de competencia territorial ahora, prácticamente un año después de iniciarse la instrucción, en la que, le recuerda en el auto, ha participado de forma activa solicitando incluso la práctica de una amplia batería de diligencias de investigación.

Éste fue el último de los recursos presentados por la abogada de Villa, pero en absoluto el único. El bufete de Ana García Boto registró en su día un escrito contra la admisión a trámite de la querella en el que argumenta, principalmente, dos cuestiones. La primera, que buena parte de los presuntos hechos delictivos están prescritos, por lo que pide que sean excluidos de la instrucción. Se refiere la letrada de Villa a los cometidos antes de 2001, por los que el exdirigente sindical se habría apropiado, presuntamente, de 243.462 euros que Hunosa le abonó con cheques nominativos por el concepto de dietas de asistencia y desplazamiento a las reuniones de los comités intercentros, y que nunca fueron entregados a sus verdaderos destinatarios. La defensa del exsindicalista alega que han transcurrido «quince años» entre el último día de comisión delictiva y el día de la presentación de la querella, pero ni el Juzgado de Instrucción, ni posteriormente la Audiencia Provincial, aceptaron esa consideración. Entienden, por contra, que no pueden excluirse de la investigación estos hechos porque puede existir una «continuidad delictiva» con las prácticas, presuntamente también ilícitas, cometidas por el acusado entre 2001 y 2012, después de que la entidad minera Hunosa cambiara la forma de pago, ya que existen indicios suficientes como para pensar que éste habría seguido apropiándose del patrimonio del sindicato mediante otros mecanismos.

Beneficiarios de los cheques

En segundo lugar, el bufete que defiende a Villa argumenta en aquel primer recurso que el sindicato SOMA-Fitag-UGT «no tiene legitimación» para querellarse por estos hechos ya que, señala, los únicos que tienen potestad para reclamar el montante económico de aquellos cheques serían las personas físicas beneficiarias de las dietas de asistencia, pero no el sindicato. Tampoco aceptan los jueces este razonamiento, puesto que opinan que está «suficientemente acreditado» que el sindicato fue el perjudicado de esta presunta práctica ilícita por parte del entonces secretario general de la organización.

Rechazadas estas dos primeras cuestiones, la abogada de Villa centró su defensa en la enfermedad de su cliente. Adujo un grave deterioro cognitivo para evitar su comparecencia ante la jueza, que llegó a solicitar una exploración médica en su domicilio para confirmar tal extremo, y a requerir el testimonio del neurólogo que había tratado al exlíder minero. La magistrada aceptó incluso la prueba pericial solicitada por la acusación, cuyos intereses defiende el bufete Ontier, para someter al acusado a un nuevo examen médico independiente, pendiente aún de celebrarse.

Y de poco o nada sirven tampoco las consideraciones esgrimidas por la letrada para evitar el mal trago al exdirigente sindical. Tanto la jueza como la Fiscalía coinciden en que se trata de una diligencia «adecuada», al existir en las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha «elementos contradictorios» sobre el estado de salud del investigado. Y es que contra los informes médicos que sostienen que el exdirigente sindical no está en condiciones de acudir a la sede judicial, existen otras pruebas que ponen en duda esta tesis. La propia jueza cita la declaración del notario que autorizó el poder otorgado al investigado; la del actual presidente del SOMA, José Luis Alperi, quien mantuvo conversaciones telefónicas con él, y la de su neurólogo, así como documentos emitidos por Hunosa relativos a las intervenciones de Villa en el Consejo de Administración. Este aspecto, el de la enfermedad de Villa, ha ido acaparando todo el protagonismo de la instrucción puesto que en absoluto es una cuestión baladí. Según algunos juristas, el estado de salud de Villa podría determinar si puede o no ser procesado por el presunto delito de apropiación indebida que se le imputa, puesto que si se demuestra que no está en condiciones de defenderse, la causa podría quedar archivada, al margen de que la acusación pudiera pedir responsabilidades por vía civil.

Fuera de plazo

Otro de los últimos recursos presentados por la defensa de Villa -con similares argumentos que los aportados por Alfredo García López, el abogado del exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, el otro imputado en la causa- fue contra la declaración de instrucción compleja, que permite a la jueza continuar con las diligencias previas un año más. Ana García Boto entiende que no se hizo en tiempo y forma, que no está justificada y, además, que no es cierto que sea necesario ampliar las diligencias para llevar a cabo las pruebas médicas pendientes porque, al haberse solicitado éstas dentro del plazo legal, pueden desarrollarse incluso una vez concluida la instrucción. La magistrada, que actúa a instancias de la Fiscalía del Principado, le respondió que la complejidad añadida que han supuesto para el desarrollo de esta investigación las dudas sobre el estado de salud del principal acusado, justifican sobradamente su decisión.