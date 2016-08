Sanjurjo reclama acuerdos para evitar «por todos los medios» las terceras elecciones

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Pedro Sanjurjo (PSOE), ha insistido este lunes en la necesidad de "alcanzar acuerdos y pactos" para evitar "por todos los medios" la repetición de elecciones nacionales. El representante ha manifestado esta postura en momentos previos al discurso de recepción de los niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz' en la Cámara autonómica, preguntado por los periodistas por el acuerdo de investidura del Partido Popular y Ciudadanos a nivel estatal. "Espero que vayamos aclarando el escenario político nacional porque eso será beneficioso para todo el Estado, también para Asturias. Vengo insistiendo en esta idea desde hace tiempo", ha declarado.

Sanjurjo ha instado a acercar posiciones "por todos los medios" para que "se busque una fórmula de Gobierno", puesto que un Ejecutivo nacional "daría estabilidad institucional que bien se necesita en el conjunto del territorio español". "Independientemente de quién sea el presidente del Gobierno, en estos momentos es necesario dotarnos de un Gobierno que haga frente a las necesidades que tiene la ciudadanía, y lógicamente, como no puede ser de otra forma en democracia, eso se logra a través de una mayoría. Pues quien tenga esa mayoría, que gobierne", ha matizado. No obstante, el socialista ha reiterado que no le correspondía valorar los pactos entre partidos, una evaluación que "han de hacer los propios partidos".

El presidente de la JGPA ha elogiado el sistema de elección de Presidente autonómico, porque este "impide el bloqueo institucional". Los diputados regionales deben votar a favor o abstenerse. "Es necesario proponer un candidato alternativo de aquel que aspira a ser elegido, por lo que no es posible votar en contra", ha explicado. "En su día fue muy criticado, incluso se llegó a teorizar que se limitaba la opción a votar no, hoy se observa que es una medida que garantiza la gobernabilidad y que bien podría ser tomada en consideración en hipotéticas reformas de nuestro sistema político", ha defendido.