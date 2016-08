Primer fracaso anunciado

Sin sorpresas. Así ha sido la segunda sesión del debate de investidura, que se ha movido entre lo previsible y lo agrio y que deja en el aire cómo evitar una nueva convocatoria electoral. Tal y como se esperaba, Mariano Rajoy no ha obtenido la mayoría absoluta del Congreso, necesaria para ser investido presidente en esta primera votación. Los 170 votos del PP y sus socios - Ciudadanos y Coalición Canaria- han sido derrotados por los 180 en contra del resto de grupos parlamentarios.

Desde su llegada a la Cámara esta mañana, Pedro Sánchez se ha reafirmado en su negativa a la investidura de Mariano Rajoy "por el bien del país" y por coherencia con su programa político. "España necesita un Gobierno con urgencia, pero no un mal Gobierno", ha esgrimido el socialista.

El líder del PSOE ha sido el primer líder de la oposición que ha comenzado las intervenciones del resto de las fuerzas políticas este miércoles, tras el discurso de Rajoy del pasado martes con el que se inició el pleno de investidura.

Acabar con la reforma laboral, recuperar el derecho al trabajo dígno, devolver el impulso a la sanidad pública, la educación, las pensiones y la dependencia, y acabar con la corrupción que -según Sánchez- ha apoyado "con alevosía" el Gobierno de Rajoy en los últimos años son las tareas que, según el líder socialista, debería acometer un nuevo Gobierno. "España necesita un gobierno que recupere los derechos y libertades que usted ha amputado y cercenado durante su mal Gobierno", ha explicado. "Si usted fuera coherente con sus palabras, debería ser el primero en votar en contra de su candidatura", ha añadido el socialista.

Tras arremeter contra Rajoy por su “falta de responsabilidad” ante los casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular, el socialista ha afirmado que el líder de los populares ha confundido durante cuatro años “la mayoría absoluta con absolutismo” y ha resumido su gestión en una palabra: “recortes”. “Algunos piden el voto por patriotismo, otros aseguran estar dispuestos a perder toda credibilidad por la patria”, ha añadido rotundo.

Las palabras del dirigente socialista han despertado al Rajoy más irónico y burlón. “No abuse, con que me diga que no ya es suficiente”, le ha respondido el popular, que ha recordado que ha acudido al Congreso para pedir “su colaboración” y “ello me obliga a tratarle con mejor deferencia y cuidar mucho más las expresiones que utilizo en esta Cámara”. “Usted podría corresponderme”, ha destacado el líder del PP, que ha reconocido con una sonrisa que “ya he entendido todas las partes del ‘no’. Así que tranquilícese”.

Rajoy, en su réplica a Sánchez, le ha reprochado las críticas que ha vertido contra él: "Si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted?, ¿pésimo?". A continuación, ha echado en cara al líder socialista su rechazo a permitir que sea investido y sus críticas a su gestión y al acuerdo de PP y Ciudadanos. ha asegurado que “el único que pasará a la historia por este debate será usted” por provocar que haya unas terceras elecciones en España, aunque “ha dicho que no y yo me fío”.

Tras Sánchez, ha subido a la tribuna Pablo Iglesias para presentar a Unidos Podemos como el único enemigo verdadero del PP. “Nosotros somos su antagonista y eso me enorgullece”, ha afirmado el líder de la coalición progresista, que que ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Rajoy

Con un tono casi de mitin, Iglesias se ha declarado orgulloso de su partido sobre el que nadie tiene dudas de que su voto será en contra de la investidura del candidato popular. "A nosotros no se nos compra ni cedemos a las presiones de los poderosos y los asalariados", ha asegurado el politólogo, que también ha dicho que no puede creer los compromisos del PP contra la corrupción. "Ustedes son la corrupción", ha enfatizado.

También ha tenido palabras para Albert Rivera: "Casi ha escrito usted su propio epitafio. La burbuja naranja se está desinflando, es lo que tiene ser el chicle de McGyver, que dura lo que dura", le ha advertido, en referencia al acuerdo suscrito el domingo con los populares.

A Pedro Sánchez le ha dedicado la última parte de su discurso con el fin de insistir en su oferta de una coalición progresista. Al secretario general socialista le ha agradecido el haber resistido las presiones "de las viejas glorias de su partido" para hacer presidente a Mariano Rajoy. "Comprendo que no ha debido ser fácil y le doy las gracias por ello", le ha reconocido aunque le ha instado a decidirse. "Ya es hora".

El relevo se lo ha cogido en la tribuna, Xavier Domènech, de En Comú Podem, que ha señalado que solo hay tres alternativas: "O un Gobierno del PP con Ciudadanos, o un pacto entre el PSOE y nosotros o terceras elecciones". Doménech ha insistido en que "el partido que ha batido todos los récords de corrupción los populares no pueden seguir gobernando". En la misma línea se ha pronunciado Alberto Garzón, de Izquierda Unida, quien ha acusado a Rajoy de ser "el representante de una organización corrupta" y advertir de que sus políticas "han traído los beneficios a las grandes empresas y las desdichas a las familias".

El relevo lo ha cogido el presidente de Ciudadanos, que ha justificado su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy al asegurar que "hay que elegir entre lo malo y lo menos malo" y ha añadido que no se ve capaz de decir a los españoles que hay que repetir las elecciones por un "carguito".

Albert Rivera ha defendido el papel de su partido, tratando de buscar acuerdos con el PSOE y con el PP, y ha dicho que lo que de verdad le gustaría es un gobierno de amplio apoyo, reformista, para dos o tres años y con otro presidente.

El de la formación naranja reclama acabar con los indultos y los aforamientos: "El 70% de los españoles no confía en los políticos", dice. También pretende apretar las tuercas en la política fiscal para que "paguen" los que aún no lo han hecho. Y ha insistido en la reforma judicial: "quiero que los jueces vuelvan a escoger a los jueces".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha centrado su discurso en la posible independencia de Cataluña y ha mandado un mensaje tanto a Rajoy como a Rivera así como al Gobierno y al Constitucional: "No les tenemos miedo. El proceso de independencia es imparable".

Tardà ha reivindicado durante su discurso la extensión del proceso soberanista a todos los territorios que forman los 'Països Catalans' y ha reiterado su oferta al dirigente socialista. "Usted elige: o un Gobierno reaccionario del PP o usted lidera una alternativa". Eso sí, el apoyo de ERC al PSOE solo vendría si los socialistas aprueban la celebración de un referéndum y derogan algunas de las leyes del PP.

Desde la estrado, el portavoz del PNV ha afirmado que el apoyo de los nacionalistas a la investidura es a día de hoy “imposible”. Lo es, según Aitor Esteban, por el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos, que supone el “fin de la autonomía política de las comunidades autónomas”, y por las políticas practicadas por el Ejecutivo de Rajoy en los últimos cinco años, que, a su juicio, han buscado la recentralización de competencias de las autonomías. Esteban, que ha reivindicado el derecho de los vascos y catalanes a la autodeterminación, ha acusado al PP de haber dado un “giro autoritario” en los últimos años de Gobierno.