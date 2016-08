El PP compromete su apoyo al presupuesto de Asturias para 2017 a cambio de eliminar el impuesto de Sucesiones

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha ofrecido este jueves al Gobierno asturiano, dirigido por Javier Fernández (PSOE), la posibilidad de aprobar los presupuestos regionales de 2017 con la única condición de que los socialistas supriman el impuesto de Sucesiones.

La oferta no es nueva. De hecho, el PP asturiano ya la hizo a principios de año, cuando el PSOE no logró sacar adelanta las cuentas regionales. Sin embargo, el Gobierno socialista rechazó el ofrecimiento, alegando que su prioridad era la de entenderse con IU, con quien ya había cerrado un acuerdo, y con Podemos. Sin embargo, ese acuerdo nunca llegó y el escenario actual es de prórroga presupuestaria. La fragilidad del sustento parlamentario del Gobierno socialista, que cuenta con tan solo 14 de los 45 diputados de la Junta General del Principado de Asturias podría, sin embargo, ser superada con el apoyo del PP, que tiene 11 parlamentarios. Juntos suman los 25 que dan la mayoría necesaria para aprobar las cuentas.

A ese argumento se ha aferrado este jueves, en una rueda de prensa tras reunirse con el grupo parlamentario, Mercedes Fernández, conscientes de que ya quedó claro que los socialistas no obtuvieron el apoyo de Podemos y que el acuerdo con IU no deja de ser "un viaje muy cortito". "Asturias necesita un presupuesto", ha insistido Mercedes Fernández, advirtiendo a los socialistas que si aceptan el ofrecimiento del PP podrían sacar adelante las cuentas y que luego "no valen lloriqueos". Su única exigencia, ha explicado, es la de suprimir un impuesto de Sucesiones que considera "injusto" porque "asfixia" a los asturianos y les separa del resto de españoles, que pagan menos. "Asturias no necesita acuerdos desde la radicalidad, sino moderados", ha añadido Fernández.

Mercedes Fernández ha querido poner en valor el ofrecimiento que hace su partido, que considera que va en defensa de los intereses de los asturianos. Además, ha cargado contra la "desfachatez" del consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, quien declaró que su Ejecutivo seguía intentando llegar a acuerdos con IU y Podemos y acusó al PP de interferir. Ese tipo de manifestaciones, según Mercedes Fernández, no tienen justificaciones en política. "Nuestra obligación, también desde la oposición, es colaborar a solucionar problemas", ha dicho la líder del PP asturiano. Respecto a la petición de Martínez al Gobierno central de información sobre los fondos que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas a través de la financiación autonómica para poder elaborar las cuentas, Mercedes Fernández, le ha animado a dirigir su reivindicación al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "bloquear" la formación de un gobierno en España.