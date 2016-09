El PSOE asturiano ve con inquietud el enrocamiento de su líder nacional

El devenir de los acontecimientos parece conducir al escenario que más disgusta al presidente del Principado, Javier Fernández: unas terceras elecciones. El líder de los socialistas asturianos siempre ha situado esa hipótesis como la peor para el país y aunque en sus discursos públicos nunca ha defendido abiertamente la abstención del PSOE para que gobierne Mariano Rajoy, la lectura que se ha hecho de sus intervenciones ha sido precisamente esa. A Fernández y la dirección del partido en la región les inquieta el camino que se está recorriendo y que la firme posición de Pedro Sánchez y su equipo acabe derivando en una situación de bloqueo total que fuerce una nueva llamada a las urnas. A día de hoy, las alternativas son escasas.

Que la relación entre Sánchez y Fernández no es fluida es conocido. Comenzó mal desde el principio, desde el congreso en el que se eligió al secretario general, y no ha mejorado desde entonces. A los socialistas asturianos no les gustaron ni los coqueteos tras las elecciones del 20-D con Podemos ni la forma de gestionar y prolongar en el tiempo el acuerdo con Ciudadanos. Y tampoco les convence la manera en que Sánchez está manejando la actual situación, a partir de un discurso frontal de rechazo a Rajoy y al PP, sin matices, sin que de momento medien opciones alternativas porque las que existen sobre el papel -intentar una alternativa con Podemos y los nacionalistas catalanes o mezclar en el mismo plato a la formación morada y Ciudadanos- no tienen visos de prosperar.

De las intervenciones públicas de Fernández, y también de alguna privada que luego se ha filtrado, se sobreentiende que el líder de los socialistas asturianos vería la investidura de Rajoy como un mal menor. En Ferraz, de hecho, así han entendido sus argumentos. En el comité federal de julio, en una grabación que acabó trascendiendo, avisó de que «solo hay una cosa peor que un gobierno en minoría de Rajoy y es un gobierno de Rajoy en mayoría; si hay terceras elecciones estaremos empedrando el camino de una mayoría absoluta del PP».

En posteriores actos públicos el presidente regional, sin querer 'mojarse' abiertamente pero siempre haciendo calar el mensaje, insistió en la necesidad de que haya gobierno con premura para abordar los problemas que aquejan al país y especialmente para evitar los riesgos de todo tipo, de desafección social entre otras cosas, que conllevaría una nueva convocatoria electoral.

El discurso de Fernández siempre se ha ubicado en la misma órbita que el de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que igualmente ha preferido los mensajes velados con el mismo sustrato, y el de los 'barones' de Extremadura y Castilla-La Mancha, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page, con la diferencia de que estos últimos sí han ido más allá a la hora de plantear la conveniencia de un debate interno sobre la posibilidad de permitir un gobierno de Rajoy por la vía de la abstención.

El clima se envenena

En Fernández y en el PSOE asturiano preocupa tanto el escenario nacional, el problema que a su juicio supondría para el país persistir en la parálisis e ir hacia unas nuevas elecciones de resultado incierto, como el regional. El líder de la FSA gobierna la región sin mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Y el impacto de otros comicios, sobre todo la posibilidad de que esa tercera llamada a las urnas envenene todavía más el clima político y acabe abocando a una segunda prórroga consecutiva, es vista con verdadero temor.

Que el PP lleve semanas -ayer lo hizo de nuevo- ofreciendo a Fernández un acuerdo que le permita sacar adelante los presupuestos de 2017, como contrapartida a una abstención del PSOE en Madrid por la que se insta al presidente asturiano a pelear, es muestra de que en el debate nacional hay una clave regional. La lectura que hacen los socialistas de la región -o más en concreto su dirección, porque entre militantes y cargos hay amplios sectores radicalmente contrarios a tolerar un gobierno del PP que arropan al líder federal- es que la contundencia de Pedro Sánchez en su discurso cierra todos los caminos y abre la puerta electoral.