Foro acusa al Ejecutivo regional de endeudarse «de manera ilegal»

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha acusado este sábado al Gobierno de Asturias, dirigido por el socialista Javier Fernández, de endeudarse "de manera ilegal". En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y los pronunciamientos de la Sindicatura de Cuentas en el sentido de que el Ejecutivo regional debe pedir permiso al parlamento regional para endeudarse en una situación de prórroga presupuestaria como la actual.

Foro ha presentado por la vía parlamentaria una batería de preguntas al Gobierno ante las noticias de que el Principado superará 2016 sin acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez del Gobierno Central, popularmente conocidos como FLA, que conllevan una condicionalidad política y económica, y cubrirá en el mercado bancario los entre 500 y 600 millones que requiere para atender sus necesidades de endeudamiento. "La emisión de deuda a largo plazo no es una previsión, requiere una aprobación anual y requiere ser aprobada por ley", ha insistido Coto, que ha recordado que el Gobierno de Javier Fernández no tiene la autorización con rango de ley para emitir deuda a largo plazo, por lo que las entidades financieras concedentes "no tienen garantía institucional de devolución del préstamo".

Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), a raíz de una demanda presentada por Foro, y la Sindicatura de Cuentas, han dejado "meridianamente claro" que en situación de prórroga presupuestaria el gobierno requiere de una autorización previa de la Junta General para endeudarse.

Coto ha subrayado las consideraciones de la Sindicatura de Cuentas al señalar que en una situación de prórroga presupuestaria como en la que está actualmente el gobierno de Asturias las operaciones de endeudamiento no pueden ser aprobadas por el propio gobierno sin una ley previamente. "La Sindicatura, igualmente, reflejó en su informe que el gobierno no solicitó permiso a la Junta para endeudarse en el marco de la prórroga presupuestaria de 2014, lo que está perpetrando de nuevo", ha explicado.

Cristina Coto añadió que, dado que el Principado se encuentra en situación de prórroga presupuestaria, quiere saber si responderá con su patrimonio propio el Consejo de Gobierno o la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, si los Tribunales de Justicia declaran que la deuda no es prorrogable.

"También queremos conocer el procedimiento administrativo seguido para seleccionar las ofertas de créditos bancarios que aseguren la competencia entre entidades financieras, la transparencia en la selección de las ofertas y la elección de la más favorable a los intereses de los asturianos", ha señalado.

Finalmente, Cristina Coto ha preguntado al Ejecutivo regional cómo piensa evitar el que la renuncia a acogerse en 2016 a los mecanismos extraordinarios de liquidez del Gobierno Central conocidos como FLA produzca un nuevo perjuicio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los asturianos cuando acuerde condonar los intereses de la deuda contraída con el FLA por las Comunidades Autónomas que lo hayan hecho, tal como ha sucedido en años anteriores.