El 'no' de Pedro Sánchez divide al PSOE asturiano

Aseguran quienes están viviendo la situación desde dentro que el PSOE es «una olla a presión». Y algunos, los que se ponen en el peor de los casos, temen que todo pueda acabar en una batalla interna sin precedentes que comprometa el futuro inmediato del partido. Está por ver, pero es un hecho que tanto en el plano estatal como en las distintas federaciones regionales, incluida la asturiana, la tensión entre quienes están con Pedro Sánchez y su 'no, no y no' a Mariano Rajoy y al PP y quienes apuestan por reabrir el debate interno para evitar unas terceras elecciones -fórmula que muchos creen un eufemismo para referirse a la abstención que permita un gobierno popular- es alta y sube por momentos. Una divergencia de criterio, dicho en términos políticamente correctos, que también se da entre los socialistas del Principado.

Quizá con menor intensidad que en el ámbito estatal, donde se cruzan voces de todo tipo, de unas regiones y otras, de corrientes con intereses diversos, pero también se da. La particularidad del PSOE asturiano es que la influencia del secretario general, Javier Fernández, sobre el conjunto de la organización es todavía muy alta y que en público, y con excepción de Adriana Lastra, antaño número tres de la Federación Socialista Asturiana y ahora en el equipo más cercano de Sánchez, nadie le ha levantado la voz. Pero que ese debate no trascienda no quiere decir que, de forma soterrada, no exista. Y existe.

Hay dos posiciones bien diferenciadas. La de Fernández y el núcleo de poder de la FSA se fundamenta sobre varias razones. En primer lugar, su mala relación con Sánchez, que comenzó ya en el congreso en el que se le eligió como secretario general y que no ha mejorado desde entonces. Los socialistas asturianos no comparten ni sus coqueteos con Podemos ni la forma en que gestionó el posterior acuerdo con Ciudadanos. Y tampoco su enroque actual que, lamentan, podría abocar a unas terceras elecciones.

Los fieles a Sánchez creen que el 'sí' a Rajoy abriría una crisis interna de daño imprevisible

El papel de los 'barones'

Esa hipotética cita con las urnas de diciembre es lo que no quiere ver ni en pintura el líder asturiano. De sus apelaciones a la necesidad de impedir unos nuevos comicios, de su apuesta por formar gobierno pronto y evitar el bloqueo, todos leen, dentro y fuera de su partido, el criterio de permitir gobernar al PP y que el PSOE pase a la oposición. Una posición en la que, cada uno con sus matices, están otros 'barones' como la andaluza Susana Díaz, el extremeño Guillermo Fernández Vara o el castellanomanchego Emiliano García-Page.

La preocupación de todos ellos es común. Más allá de su visión sobre la política en general y sobre el PSOE en particular, todos gobiernan comunidades autónomas cuyos presupuestos dependen tanto de recibir a tiempo la financiación estatal como de sacar adelante sus propios presupuestos. Y en la coyuntura actual de parálisis, la gobernabilidad se está convirtiendo en un imposible.

Sin embargo, estos razonamientos no son compartidos por amplios sectores del partido en Asturias, tanto entre cargos públicos como entre la militancia y en los ámbitos sindicales históricamente ligados a la organización. Quienes han sido consultados por este periódico y expresan esta posición señalan que el PP es el enemigo histórico del PSOE, que los socialistas deben ser alternativa y no colaborador y que un voto favorable a la investidura de Rajoy provocaría una quiebra interna de incalculables consecuencias. «Nuestra militancia nos comería», razona un veterano cargo socialista. Hay quien se pone en el peor de los escenarios y habla incluso de una fractura, de una escisión, si se llegase a ese punto crítico.

La discrepancia no cristaliza por distintas razones. Primero, por el ascendente de Javier Fernández sobre el partido. «En estos momentos ganaría de calle cualquier votación o proceso interno», razona un dirigente. Segundo, porque es verdad que en público el secretario general socialista juega en el terreno de la ambigüedad, aunque de puertas hacia dentro sí haya alertado de que peor que un gobierno en minoría del PP sería una mayoría absoluta en esos terceros comicios. La discusión es, de momento, subterránea, aunque habrá que ver qué sucede si los 'barones' toman la iniciativa para tratar de doblar el pulso a Sánchez. Esa sería otra historia bien diferente.