El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el voto contrario a su investidura en la anterior legislatura "le dio una segunda oportunidad" al candidato del PP, Mariano Rajoy, y espera que "no vuelva a ocurrir y no le den una tercera oportunidad", a la vez que ha asegurado que los socialistas no quieren unas terceras elecciones.

En un acto político en San Sebastián, en el que también ha intervenido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Media, Sánchez ha dicho que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, "como consecuencia de su incapacidad para poder articular una mayoría que le permita gobernar y sortear los 176 diputados, es decir la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, está jugando ya a unas terceras elecciones", pero los socialistas "no queremos terceras elecciones".

Para Sánchez, el PP y Rajoy deberían de preguntarse, tras la fallida nueva investidura de este último, "cómo es posible que hace poco más de cuatro años y medio cosechara una de las mayorías absolutas más importantes de la historia de la democracia y hoy sea el presidente del Gobierno peor valorado de la historia de la democracia". A su juicio, ello "tiene sin duda mucho que ver con la quiebra de confianza de su palabra frente a los españoles", así como con "haber utilizado la crisis como excusa para desmantelar buena parte de los derechos y libertades, para cercenar la democracia en estos años en los que confundió mayoría absoluta y absolutismo" y con "los casos de corrupción que afectan al PP y a la presidencia que Rajoy ostenta de ese PP y con la instrumentalización de instituciones públicas".

Tras señalar que en el sistema político español surgido de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre hay "dos bloques", ha señalado que uno es el "liderado por el PSOE de las fuerzas políticas del cambio" y otro, "liderado por el PP, que es la fuerza política que quiere que nadie cambie, la fuerza de Rajoy y también de Soria". "Eso no lo queremos para España los socialistas", ha destacado.

Por ello, tras recordar que el "voto contrario durante la pasada legislatura de algunos" a la investidura del líder socialista "provocó el darle una segunda oportunidad a Mariano Rajoy", ha dicho que espera que eso "no vuelva a ocurrir". Sánchez ha pedido "algo muy sencillo" a las "fuerzas del cambio", que "no le den una tercera oportunidad" al líder del PP.

Asimismo, Sánchez ha destacado que los socialistas "cumplimos con nuestra palabra, dijimos que no íbamos a facilitar un gobierno de Rajoy por las cosas que hizo y las que está proponiendo, que es perpetuar las políticas que ha venido realizando estos últimos cuatro años, y hemos cumplido con la palabra del cambio", por lo que espera que el resto de formaciones políticas "hagan lo propio".

Acusa a Rajoy de mentir

Por otro lado, se ha referido a la "amenaza falsa" del PP a jubilados y pensionistas de que "si no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado no se podrán actualizar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios". "Rajoy miente y lo sabe", ha apuntado.

En este contexto, le ha instado a presentar un decreto Ley en el Congreso de los Diputados, "que aprobará el grupo parlamentario socialista", para actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios y, de lo contrario, ha anunciado que la próxima semana el PSOE presentará una iniciativa parlamentaria en ese sentido.

Sánchez, que ha presentado a los 75 candidatos del PSE-EE a las elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre, en las que "es muy importante lo que va a ocurrir", ha afirmado que es "un orgullo, un honor pertenecer a la familia de los socialistas vascos", que ha derribado "muros" como "el de la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades" que "otros levantaron", construyendo "un futuro de paz, libertad y oportunidades" para Euskadi.

En este contexto, ha destacado que, frente a quienes ofrecen una mirada de "Euskadi resignada, cuatro años más de lo mismo" y los que ofrecen la de "una Euskadi fracturada, que vuelva a caer en el independentismo o el derechos a decidir", los socialistas reivindican "la Euskadi social, de derechos, de libertades y de oportunidades".

"Frente a otros que defienden otro tipo de singularidades y otro tipo de construcciones nacionales, el PSE-EE lo que reivindica es la Euskadi social, industrial, emprendedora, del trabajo, del esfuerzo, de la capacidad y del mérito", ha sostenido.

"Creo que no hay mejor persona para liderar este tiempo a partir del 25 de septiembre en Euskadi que Idoia Mendia, una mujer euskaldun, con capacidad de trabajo", así como "dialogante, una mujer que siempre va a anteponer los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca a cualquier otro tipo de interés" y que va a "abordar el reto de ser la primera mujer lehendakari en el País Vasco", ha dicho.