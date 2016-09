El PSOE intentará articular una mayoría alternativa aunque lo ve «complicado»

No se lo cree ni el que asó la manteca . LO únic o que el Sánchez ¡ él y solo él ! pretende , es darle la vuelta a la tortilla y quitarse de encima la única responsabilidad de las terceras elecciones y pasarle el mochuelo a Rivera , por que sabe perfectamente el listillo de Sánchez , que Ribera no pacta con el aquelarre podemita .

NO todos están imputados , ya te gustaría , pero la realidad no se configura con tus obscenos deseos .

¿ Y usted como hace para negociar con quien no le coge el teléfono y le desprecia todo actitud de negociación ¡ NO ES NO ! ¿ QUE PARTE DEL NO NO ENTIENDES TU taky67 ? .