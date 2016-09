Ferraz dice que Sánchez decidirá postularse o no cuando oiga a los partidos

La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, ha asegurado hoy que el líder de su partido, Pedro Sánchez, decidirá postularse o no como candidato alternativo una vez que conozca la postura de las formaciones en la ronda de contactos que está llevando a cabo.

González Veracruz, en declaraciones en el programa 'Las mañanas de RNE', ha apuntado que Sánchez no va a dar el paso de liderar una alternativa "cuando ni siquiera sabe qué opina el resto de partidos". "Es ir por delante de los acontecimientos en un camino que es intransitado. Hay que ser prudentes y no generar falsas expectativas", ha dicho la dirigente socialista, quien ha remarcado que Sánchez "no va a ir a una investidura fallida, ni va a llevar a engaño a nadie".

Fuentes de Ferraz han señalado que "no hay novedades" sobre los planes de Sánchez y que se mantiene en la posición que expuso el pasado lunes tras la reunión de la Ejecutiva Federal de que iba a abrir una ronda de contactos, pero que esto no suponía postularse como candidato después de que Mariano Rajoy fracasara en su intento.

Diálogo

González Veracruz ha admitido que el porcentaje de posibilidades de que cuaje un acuerdo alternativo es "bajísimo" ante la "complejidad" del escenario político. No obstante, ha añadido que es preciso "hablar, dialogar y, entre todos", tratar de encontrar una solución. "Eso es muy diferente a liderar una alternativa o postularse a nada", ha insistido la dirigente socialista.

En caso de que Sánchez formalizara su disposición a intentar ser candidato, "lo haría con absoluta transparencia" como hizo el pasado mes de febrero, ha añadido González Veracruz. La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red ha opinado que es preciso evitar nuevas elecciones y que por ello hay que encontrar "una fórmula que garantice un gobierno, pero no cualquier gobierno", al ser preciso dejar atrás las políticas del PP de los últimos años. Ha emplazado a Podemos y Ciudadanos a que flexibilicen sus posturas y a que dialoguen entre ellos para evitar el "veto cruzado" que provocó las segundas elecciones.