Garzón ofrece apoyo a Sánchez si se compromete con los trabajadores

Ya que estamos señor Garzón, le podría preguntar a sus compañeros de CC.OO. porque despiden sin previo aviso o porque les condenaron por despedir a una embarazada que pedía un horario más reducido. Muchos hablan de los trabajadores y sus derechos, pero a la hora de la verdad, son todos iguales. A propósito que me cuenta de que los autónomos de este país son los más explotados por el Estado, de toda la OCDE o como titulaba una revista "España es el infierno de los autónomos". Hablaremos otro día de la UGT y sus 94 empresas...

Desde el punto de vista de la izquierda, lo que dice Alberto Garzón tiene sentido, pero, ojo, yo tengo la sensación, aunque me gustaría equivocarme, que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de pactar con Unidos Podemos, sino de que estos le den la investidura solo a cambio de promesas, pero sin entrar en el Gobierno. Quiere ser investido presidente con solo 85 diputados. Algo muy parecido a lo que hizo tras las elecciones del 20D, donde pactó con Ciudadanos y luego pidió la adhesión de Podemos e IU y unos acuerdos de derechas. ¿Con qué objeto haría una cosa así el secretario general del PSOE? pues para echar otra vez la culpa a Pablo Iglesias y a unidos Podemos de tener que ir a unas terceras elecciones o de que finalmente gobierne la derecha. Los de Unidos Podemos serían unos ingenuos si dieran sus votos a Pedro Sánchez sin tener algunos ministros, cuando han obtenido casi tantos sufragios como el PSOE, y si no denunciaran esa sucia maniobra.