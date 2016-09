El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado hoy que un posible pacto entre PSOE, Podemos y su partido para facilitar un gobierno socialista es "inviable" porque, ha dicho, es "imposible" que algunos partidos se pongan de acuerdo en un programa de gobierno.

"Es imposible ponerse de acuerdo en un programa de gobierno desde una posición constitucionalista y de respeto a la Constitución, a las políticas económicas y a la senda de déficit que hay marcada con Europa", ha añadido Villegas en declaraciones a los medios en el Congreso. El dirigente de la formación naranja ha asegurado, por otra parte, que esa fórmula sería "mala" para España.

Villegas se ha mostrado convencido de que lo lógico sería que los partidos que conforman "el bloque del no", es decir, los 180 diputados que votaron "no" en el debate de investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, intentaran alcanzar un acuerdo. No obstante, Villegas ha instado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a "sentarse en la mesa y hablar con el PP" para buscar una fórmula que permita desbloquear la situación política, pero "desde esos consensos fundamentales que en España se han estado erigiendo los últimos 30 años" y que "se deben mantener".

Por otro lado, Villegas ha asegurado que Sánchez no ha contactado todavía con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el marco de la ronda de contactos que el socialista ha iniciado con el fin de buscar una solución que evite la repetición de elecciones, aunque sin postularse como alternativa.