Iglesias: «¿Ustedes se creen que la gente es idiota?»

La gente? la gente? ¿ qué gente? Gente al cuadrado, al cubo y elevada a la enésima potencia?

Se les llena la boca con la gente. Coñazo con la gente.

La gente no toda es idiota. Pues, no. Aunque como las meigas, haberlos, haylos, haylas y hayles.Ya me contarás de donde provienen tus votos.





Si el 80% de la gente, no ha votado a pososdemos y si estás convencido de que "la gente no es idiota", pues sí, no todos somos idiotas. Fíjate si hay listos. Claro, esos no somos gente? Gentuza.





Estar fuera de la lista de la gente del mesías pososdemita, es caer en el abismo antropológico, metafísico y existencial. No saber lo que se es, ni lo que no se es. El vacío infinito.







Pero menos mal, que han llegado estos chicos de la complu del mesías, a decirnos lo que no somos, lo que somos, lo que podemos ser y lo que queremos ser. Menuda gente. Anda ya. Jojojojojo.





?Mano tendida a quien quiera hacer un gobierno basado en los derechos humanos, la regeneración y la solución democrática a los problemas territoriales". Eso, ¿ qué es?, ¿ Otegi?.





"Dijimos claro desde el principio que no pedíamos la luna y estábamos dispuestos a arrimar el hombro para que hubiera un gobierno progresista", jojojojo:





?22 de enero de 2016, Nada más salir de su reunión con Felipe VI, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunció a bombo y platillo y rodeado de sus 'cuates', las carteras ministeriales a las que aspira para lograr un pacto de Gobierno con el Partido Socialista e Izquierda Unida.



La vicepresidencia del Gobierno así como los ministerios de Economía, Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Defensa e Interior. Crear un ministerio dedicado a los asuntos de"plurinacionalidad" que debería recaer en una persona de la candidatura de "confluencia", En Comú Podem, por ser la fuerza que ha ganado los comicios en Cataluña, así como una cartera para IU.



Además, otra de sus exigencias es hacerse cargo de la dirección de RTVE.

Íñigo Errejón, a quien ya había presentado como su futurible vicepresidente; y a su derecha, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domenech,a quien también había prometido públicamente en campaña una portavocía en el Congreso. Carolina Bescansa, presidenta del Congreso, Irene Montero su futura vicepresidenta y juntoa ellos, dos de los fichajes de los que Podemos presumió en la campaña: la juez Victoria Rosell, exportavoz de Jueces para la Democracia (JpD), y hoy diputadade Podemos por Canarias; y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad),Julio Rodríguez, anunciado también en periodo electoral por Iglesias como futuro ministro de Defensa?.

Jojojojojo.