Pedro Sánchez pide el apoyo de Podemos y Ciudadanos para «regenerar» España

Para regenerar España,habría que investigar a cada uno de los políticos, de cada uno de los partidos que hay. Separar a los que sean "sospechosos" de cualquier cosa y eso no va a pasar. De la misma forma que eligieron a ZP (porque era el que caía más "simpático" a todos) le han elegido a usted, señor Sánchez. No porque sea el más capaz de llevar a buen puerto a este país. Que no, ni usted, ni el que está y menos los que venían a quitar la casta y cada día que pasa, "saltan" con nuevos casos de corrupción ( ayer en Valencia, donde usaron hasta listados de Junta de Andalucía, números de teléfono comprados en Rusia, etc..). ¿Regenerar? no me haga reír que a los partidos políticos no hay por donde pillarlos. Lo que más gracia me da es lo de "limpio, social y creíble", casi me ahogo del ataque de risa. Para que un gobierno sea creíble, habría que "limpiar" a los partidos desde 1978 y eso no va a pasar. Menos lobos Pedrín, menos lobos.