Podemos pedirá una reunión al Gobierno regional para abordar la negociación presupuestaria

El grupo parlamentario de Podemos en la Junta General del Principado solicitará una reunión con el Gobierno regional para empezar a abordar una negociación presupuestaria pese a que, a su juicio, el Ejecutivo "está dilatando los tiempos" y no se está "tomando en serio" esta posibilidad.

La petición de mantener un encuentro con el gabinete de Javier Fernández será trasladada por la formación morada tras recibir de la FSA-PSOE el pasado viernes un documento que, según el portavoz de Podemos, Emilio León, "valora" la oferta que su partido realizó en las negociaciones del año pasado que concluyeron sin acuerdo.

"Éste es el gobierno del 'vuelva usted mañana' y sólo está a la espera de que (Mariano) Rajoy sea investido", ha apuntado León, que ha garantizado que Podemos responderá de forma más rápida al Gobierno y le emplazará a mantener una reunión en la que analizar tanto el capítulo de ingresos como el de gastos del Principado.

El portavoz morado aludía así a la reunión mantenida este verano para analizar la política fiscal de la comunidad autónoma, una primera toma de contacto que, a juicio de Podemos, no podía considerarse el inicio de una negociación presupuestaria como tal.

Así, el pasado 18 de agosto el diputado de Podemos Enrique López advirtió de que no habría negociación posible si el Gobierno no ponía sobre la mesa su anteproyecto de presupuestos y de que las cuentas públicas de 2017 tampoco saldrían adelante, como ocurrió este año, si el Gobierno no modifica su posición.

El portavoz de Podemos ha hecho estas afirmaciones tras la reunión que ha celebrado hoy la Junta de Portavoces del Parlamento regional para fijar el orden del día del primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones que se celebrará esta semana.

A la cuestión presupuestaria se ha referido también la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que ha reiterado que los votos de su grupo, que ya posibilitaron la aprobación de las cuentas de 2015 -prorrogadas durante este ejercicio-, siguen estando "a disposición" del Gobierno para que Asturias tenga unos presupuestos.

Pese a que hasta ahora la respuesta del Ejecutivo ha sido, según Fernández, "el desprecio más absoluto" a la oferta del PP, esta formación mantiene su criterio de negociar unos presupuestos "modernos e inversores" y en los que se elimine el impuesto de sucesiones.

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, defenderá en el pleno de esta semana una iniciativa sobre el déficit público y las previsiones financieras del Gobierno para determinar "el margen de maniobra" existente de cara a la elaboración de un proyecto de presupuestos "de cambio" para 2017.

Para Llamazares, la aprobación de unas cuentas públicas que eviten que Asturias se vea abocada "a una prórroga permanente" requiere lograr una mayoría parlamentaria de izquierdas que aúne a los 28 diputados que suman PSOE, Podemos e IU y que permita superar la actual situación de un gobierno "en precario".