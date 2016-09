Rajoy culpa a Sánchez del coste económico de que no haya Gobierno

Mariano Rajoy tiene claro que el único culpable del bloqueo político e institucional en España es Pedro Sánchez. El líder del PP se ha despojado de cualquier tipo de responsabilidad por no haber podido construir una mayoría suficiente para superar un debate de investidura. "El bloqueo está provocado por Sánchez; ni hace ni deja hacer", ha resumido el presidente del Gobierno en funciones ante los parlamentarios del grupo popular.

"Pero todo esto no es gratis", ha alertado. "El no Gobierno tiene un coste" que hay que cargar, según Rajoy, a la cuenta del secretario general del PSOE por su persistencia en negar el apoyo a su investidura. Esta situación, ha pronosticado el presidente en funciones, acabará por afectar a la economía porque si bien este año los indicadores son positivos, en el próximo habrá que asumir el coste de no tener Presupuestos, entre ellos, que 14 millones de personas que cobran sueldos (los funcionarios) o prestaciones (los pensionistas) no ven actualizadas sus retribuciones. Asimismo, ha añadido, España va a tener dificultades para explicar ante los organismos comunitarios en Bruselas "cómo vamos a cumplir" con los objetivos de déficit. Pero "vamos a intentar minimizar daños", ha apuntado en un intento de tranquilizar los ánimos ante el oscuro panorama que él mismo ha dibujado.

Rajoy no ha dado ninguna pista sobre cuáles van a ser sus próximos pasos para intentar un nuevo mandato. Tiene asumido que ya no es el candidato porque la propuesta del Rey caducó el mismo día que fue rechazado por segunda vez por el Congreso, el 2 de septiembre. La decisión de si lo vuelve a intentar, ha venido a decir, corresponde a Felipe VI, que "decidirá si hace el encargo" a un candidato "y cuándo lo hace".

En todo caso, está convencido de que el que tiene más derecho que nadie es él mismo porque lidera al partido más votado, con dos millones y medio de votos por encima del segundo y con 52 escaños más. Pero además, ha añadido, es que el líder del PSOE no tiene alternativa ni con Podemos ni con Ciudadanos ni con los independentistas. Sánchez, ha resumido, "carece de argumentos" para mantener y justificar el bloqueo.