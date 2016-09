Llamazares admite que fue «un error» que IU no firmara en junio el pacto por el carbón

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Gaspar Llamazares, ha reconocido este jueves que fue "un error" que su formación política no hubiese firmado en junio el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras. Llamazares se ha pronunciado en esos términos en el pleno del parlamento asturiano después de que el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, el socialista Francisco Blanco, lamentase la decisión de que no firmasen. Blanco atribuyó lo ocurrido a la alianza electoral con Podemos y dijo que la coalición había sufrido una "humillación" a cargo de la formación morada.

Aunque fue en un punto del orden del día que no tenía que ver con la minería, Llamazares quiso dar la réplica al consejero por sus palabras. "Nosotros no nos humillamos, somos una fuerza política seria. Si metimos la pata, la metimos solos, no vamos a echar la culpa a nadie. En mi opinión, cometimos un error", señaló.

Tras escuchar las palabras de Llamazares, Blanco rectificó y dijo que podía dar por retirada la palabra 'humillación'. El consejero había reprochado también a Podemos que no firmase y el diputado de la formación morada Héctor Piernavieja respondió previamente que el acuerdo era cuestionable, más si se tiene en cuenta que la firma se escenificó en periodo electoral.

Por otro lado, tras una pregunta de Llamazares, Francisco Blanco se refirió al proceso de Alcoa de cara a la búsqueda de inversores para la planta asturiana. El dirigente asturiano ha dicho que recientemente ha hablado del asunto con el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé.

El Gobierno ha trasladado a la compañía su intención de participar en el proceso, marcando como prioridad el mantenimiento de la actividad y el empleo en la comarca de Avilés. "La empresa nos transmitió que existen distintas ofertas", ha apuntado Blanco, que ha dicho que no les han revelado de quién son.