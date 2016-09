Rivera avisa al PP de que tendrá que eliminar la corrupción para poder llegar a acuerdos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que "hasta que los viejos partidos se regeneren, no vamos a formar gobierno con ellos" pero sí a entablar un diálogo, porque "si no negociamos con los que tienen corrupción, ¿con quién negociamos si todos tienen?".

En un acto electoral en Compostela, donde ha arropado este mediodía a la candidata a la Presidencia de la Xunta, Cristina Losada, el líder de C's ha recordado que las prácticas corruptas no van aparejadas a la actividad política española, no es una "plaga bíblica", y por ello no hay que ampararla, "mirar hacia otro lado" o "desaparecer del mapa tres días". Tampoco quedarse de "comentaristas de la actualidad", como a su juicio hace Podemos, con su máximo representante, Pablo Iglesias, porque "estamos en un tiempo de cambio, pero también de diálogo".

Hay que hacer frente a esta lacra, ha reivindicado Rivera, luchar contra ella, no "taparla", y "mirar a los ojos" a los investigados para, con ello, enseñarles "la puerta" de salida, con lo cual para negociar un Gobierno, pues C's exige "pactos y cambios contra la corrupción".

"Hasta que los viejos partidos se regeneren, no vamos a compartir gobierno con ellos", ha apuntado, y "hoy por hoy, preferimos coger distancia", pues no es baladí el hecho de "romper una lanza a favor de la gente honrada". "Los ciudadanos nos han votado para eso, para echar a los corruptos", ha subrayado Albert Rivera.