Sánchez reitera su llamamiento a Ciudadanos y Podemos para formar gobierno

Ya estoy completamente seguro que hasta los mas ultraderechistas estarían encantados con Pedro Sánchez si se abstuviera para que gobernara Rajoy. Como han estado encantados cuando gobernaban los socialistas sin meter mano a sus seculares privilegios y obligándoles a pagar los impuestos que les corresponden. No parece ser ahora el caso, porque saben perfectamente lo que para ellos supondría un Gobierno del PSOE+Unidos Podemos y otros. Por eso, y no por otra cosa, insultan continuamente a Pedro Sánchez y aplauden a Ibarra, Susana Díaz, Vara y todos los quintacolumnistas socialistas a los que parece importar un pepino lo que opinan los votantes y los militantes.

Pues no. Yo ya sé que después de 40 años de dictadura en nuestro país hay mucha gente que todavía no sabe lo que es una democracia parlamentaria, pero en ellas no gobierna el que gana las elecciones sino el que forma una mayoría parlamentaria. De poco le serviría gobernar si no tiene mayoría en el Parlamento para aprobar los Presupuestos ni ninguna otra ley. En Portugal, por ejemplo, ganó las elecciones la derecha, pero gobierna la izquierda. Y en Andalucía ganó varias veces el PP, pero gobernó el PSOE con IU y ahora con Ciudadanos. ¿Está claro?