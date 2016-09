Rivera, a Sánchez: «La ronda de contactos la tiene que hacer con sus barones»

Albert Rivera ha aconsejado a Pedro Sánchez que desista ya de tratar de impulsar un Gobierno presidido por él y que cuente con el respaldo parlamentario de Unidos Podemos y Ciudadanos porque es un imposible. Con tono irónico, ha señalado que está de acuerdo con la presidenta andaluza, Susana Díaz, en que un Ejecutivo alternativo al del PP impulsado por un partido que perdió la elecciones y que tiene 85 escaños es "inviable". Es su respuesta definitiva al "llamamiento personal" que el domingo hizo Sánchez a Rivera y a Pablo Iglesias para que dejen de "bloquear" el "cambio" y acepten negociar "un gobierno de progreso" que mande a los populares a la oposición.

Rivera, al que Sánchez todavía no ha telefoneado desde que inició sus contactos con otros partidos para explorar la posibilidad de promover su candidatura a una investidura, le ha dado a entender que no se moleste en telefonerle si es para eso. "Sánchez, la primera ronda de contactos que tiene que hacer es con sus barones territoriales", para que consensúe con Díaz, Guillermo Fernández Vara y los demás dirigentes socialistas qué va a hacer una vez pasen las elecciones vascas y gallegas. En su opinión, lo único que deben elegir los socialistas es si negocian con el PP una abstención para permitir a cambio de concesiones un Ejecutivo en minoría del partido que ganó las lecciones o si abocan al país con su 'no' a unos terceros comicios.

Rivera ha señalado que la posición de Ciudadanos no ha cambiado desde que el 2 de septiembre fracasase el intento de investidura de Mariano Rajoy, al que apoyaron a cambio de un acuerdo de 150 puntos y reformas. El dirigente liberal considera que no hay más opción viable para evitar unas elecciones que un Ejecutivo en minoría encabezado con el PP y permitido por los socialistas a cambio de condiciones.

Por ello, ha señalado que sus 32 escaños siguen a la espera de que haya un candidato "viable" que pueda ser propuesto por el Rey, porque "tenga más síes que noes", y al que apoyaran si mantiene el compromiso con las 150 reformas pactadas. Su llamamiento es a que PP y PSOE se sienten a negociar desde el próximo lunes esta investidura, en una mesa en la que también está dispuesto a sentarse Ciudadanos "si lo creen necesario".

Rivera no ha querido entrar en especulaciónes de qué le parecería si el PSOE reclama al PP a cambio de su abstención que retire a Rajoy como candidato. Se ha limitado a decir que "lo que pida el PSOE al PP se lo pedirá el PSOE, porque nosotros ya le hemos puesto nuestras 150 condiciones". "Quien traiga estas condiciones -y los apoyos- y sea un constitucionalista tendrá nuestro apoyo", ha concluido, si cerrarse a ninguna posibilidad.