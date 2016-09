La nueva Convergència pasará a llamarse Partit Demòcrata Europeu Català

La nueva Convergència no acaba de nacer. Después de que el Ministerio del Interior negara la inscripción de Partit Demòcrata Català, porque podía llevar a confusión con otras formaciones que se llaman de manera similar, como Demòcrates de Catalunya, la dirección nacionalista ha trasladado al Ministerio del Interior una nueva propuesta de denominación que sería Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT).

"Lo que debería ser un puro trámite está resultando más largo de lo previsto", afirma la dirección del partido en una carta dirigida a sus militantes esta mañana. "Hemos iniciado una serie de medidas para garantizar la inscripción de nuestro partido sin renunciar al espíritu fundacional del Congreso", añade. La nueva CDC insiste en que tiene derecho a inscribirse como Partit Demòcrata Català, aunque al mismo tiempo propone Partit Demòcrata Europeu Català, "nombre que en caso de aceptarse debería ser votado para todos nuestros asociados".

En paralelo, la dirección dispondrá de una serie de nombres alternativos inscritos en el registro de partidos, para prever una posible denegación por parte del PDECAT. Las alternativas son Partit Nacional Català, Junts per Catalunya, MésCatalunya y Pacte Democràtic Català.

Finalmente, la ejecutiva señala que el preámbulo de los estatutos no ha sido modificado y mantiene el objetivo de la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña, a pesar de que Interior advirtió con aplicar la ley de partidos. Eso sí, afirma que "se ha contestado al Ministerio del Interior que el preámbulo no se inscriba en el registro de partidos si éste no se puede inscribir en los términos propuestos".