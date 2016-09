La antigua Convergència cierra ahora la puerta a apoyar a Sánchez sin un referéndum a cambio

El diputado en el Congreso, Francesc Homs, abrió ayer la puerta, aunque luego rectificó, a negociar la investidura de Pedro Sánchez sin poner el referéndum como condición sine qua non. Sin embargo, la número 3 del partido, Marta Pascal, ha cerrado esta mañana cualquier posibilidad y ha afirmado de manera categórica que el referéndum es una "línea roja" en Madrid y que no se sentarán en ninguna mesa de negociación que no contemple la celebración de una consulta independentista en Cataluña.

La coordinadora general del PDC ha querido cerrar todo tipo de especulaciones y ha asegurado que antes de hablar sobre investiduras, lo que tiene que estar cerrado es el compromiso inequívoco con una fecha y una pregunta clara para el referéndum. "No hay ninguna modificación, ningún matiz, ni segunda interpretación" sobre esta cuestión, ha señalado.

El PDC ha puesto en marcha un proceso de elecciones internas para elegir sus cuadros territoriales. Están llamados a votar unos 10.000 militantes, que son 5.000 menos que los que tenía CDC antes de iniciar la refundación en el mes de mayo.