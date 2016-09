Errejón resta importancia a su rifirrafe con Iglesias: «Discutimos de política en abierto»

El portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, ha restado importancia al rifirrafe que protagonizó este martes en Twitter con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, a cuenta de la estrategia y el estilo que debe primar en su organización: "Discutimos de política, discutimos en abierto y somos compañeros", ha recalcado.

más información Iglesias y Errejón vuelven a enzarzarse por la estrategia electoral de Podemos

En declaraciones en la Cámara Baja, antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso, Errejón ha remarcado que discutir de política es lo que ha permitido a Podemos llegar donde está. "A lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrasten ideas en abierto y somos compañeros", ha insistido cuando se le ha preguntado si airear esas discrepancias en público no puede perjudicar al partido.

Rita Maestre invita a Podemos a mirarse en Colau y Carmena La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, considera "un poco estéril" el debate abierto en Podemos sobre las formas y los contenidos, porque cree que "se puede tener un estilo amable y cercano y a la vez políticas muy firmes y muy claras por la mayoría social", como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la de Madrid, Manuela Carmena. La portavoz madrileña cree que el debate "tal como se ha planteado es un debate un poco estéril, porque no está contrapuesta una cosa con la otra". Como ejemplo ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo frente a los 'fondos buitre' que compraron viviendas sociales y a los "privilegios de una minoría". A su modo de ver, si eso "se complementa con un lenguaje y una forma que atraiga cada vez a más gente el pack es redondo", como demuestran Carmena y Colau. No obstante, Maestre ha negado que sus tesis la hagan estar alineada con Íñigo Errejón. Es más, ha defendido que los miembros de Podemos no se sienten "cómodos" con esas etiquetas ni les sirven de referencia.

Respecto a si es adecuado evidenciar esas diferencias a cuatro días de las elecciones vascas y gallegas, el secretario Político de Podemos ha admitido que las campañas electorales son "buen momento para mostrar las diferencias entre partidos políticos".

"Hay partidos que discuten por posiciones, hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos", ha comentado, incidiendo en que tanto en Galicia como en Euskadi los suyos pueden convertirse en "la alternativa decisiva" para llevar "aire fresco a las instituciones".

Ambos se enzarzaron ayer en una discusión en Twitter en la que mostraron sus discrepancias sobre el futuro del partido y la estrategia que debe seguir para "seducir" al electorado. El motivo de la discusión pública fue uso de la palabra "miedo" en un mitin de Iglesias en A Coruña.

El líder de Podemos reivindicó "el miedo" que genera el discurso de Podemos en parte del electorado. Pero afirmó: "el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y no tendremos ningún sentido como fuerza política".

Sin mencionarle, Errejón le respondió en Twitter que "ese no es el reto", sino ampliar la base social de su electorado. "A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre, pero aún no confía en nosotros", escribió el 'número dos' de la formación morada.

Iglesias contesta

"Sí compañero, pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más", le contestó Pablo Iglesias, en una referencia velada a la forma en que se desarrolló la campaña de junio, con un tono más moderado que las anteriores de diciembre.

Más tarde, los dirigentes de Podemos han querido zanjar la repercusión de sus palabras. "Mientras otros se mandan recados subliminales, en Podemos estamos orgullosos de debatir con las puertas abiertas. Ser diferentes es eso", dijo Iglesias, y le contestó Errejón: "Sin duda. Llegamos lejos pensando con categorías propias. Debemos seguir haciéndolo para recuperar nuestro país. Seguimos @pablo_iglesias_".