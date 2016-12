La abogada de Villa pide el sobreseimiento de la causa

La abogada de José Ángel Fernández Villa, Ana García-Boto, ha pedido en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo el sobreseimiento de la causa contra el ex secretario general del SOMA. Además, también ha aportado un nuevo informe pericial sobre su estado de salud. El ex líder sindical está siendo investigado tras la querella interpuesta por el sindicato minero, después de que regularizara 1,2 millones de euros con la amnistía fiscal, dinero cuyo origen se busca en la propia organización.

La pasada semana, el neurólogo que le exploró aseguró que, atendiendo a su criterio médico, Villa está en condiciones para declarar por el delito de apropiación indebida que se le imputa. La decisión final no le corresponde a él, sino a la jueza. Pero se entiende, en todo caso, que la valoración del perito tendrá un peso significativo en la resolución de la magistrada Simonet Quelle Coto. No obstante, también es probable que esta espere antes de adoptar cualquier decisión a conocer el criterio de la Audiencia Nacional en relación al recurso interpuesto por la defensa, que mantiene que la prueba médica que se le hizo a su cliente no fue procedente y que, ahora, aporta un nuevo informe pericial sobre su estado de salud.

García-Boto ha sido siempre crítica ante la posibilidad de que Villa tenga que someterse a un interrogatorio judicial ya que, argumenta, no dispone de las condiciones físicas ni mentales necesarias para ello.