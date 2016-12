IU rechaza el presupuesto de Fernández y deja su aprobación en manos del Partido Popular

La operación emprendida por el Gobierno y el PSOE para sacar adelante el presupuesto con el voto favorable de sus diputados y la abstención de PP, IU y Ciudadanos se quebró ayer por donde menos se esperaba. La coordinadora de Izquierda Unida, máximo órgano de dirección, rechazó la abstención que el grupo parlamentario había negociado con los socialistas, alterando así los planes previstos. La decisión fue una sacudida para el proceso de diálogo que venía desarrollándose en los últimos días. Todo queda ahora en manos de PSOE y PP, que en las últimas horas habían tejido un entendimiento para una rebaja del impuesto de Sucesiones que previsiblemente se traduciría en una abstención del partido de la derecha.

El resultado de la reunión del máximo órgano de dirección de IU, al filo de las diez de la noche, puso el remate a una maratoniana jornada de reuniones. La posición negociada por el grupo que encabeza Gaspar Llamazares y avalada por el coordinador, Ramón Argüelles, favorable a una abstención que evite una segunda prórroga consecutiva, fue derrotada por un margen mínimo en la negociación, evidenciando las tensiones internas que acechan a la organización. La apuesta por la abstención recibió 31 votos, frente a los 33 que fuerzan a IU a presentar una enmienda de totalidad contra los presupuestos del Ejecutivo de Javier Fernández.

No sirvieron los emplazamientos de Llamazares a facilitar la aprobación de las cuentas para evitar la continuidad del bloqueo político, marcando además un perfil propio, basado en la apuesta por la negociación y el diálogo, frente a la actitud mantenida en estas negociaciones por Podemos. Triunfó el criterio de quienes piensan que las cesiones arrancadas al PSOE son «insuficientes» y que además recelan de los compromisos que los socialistas puedan alcanzar con el PP en lo relativo al impuesto de Sucesiones. En el trasfondo están, además, las notables discrepancias internas sobre el modelo político a desarrollar en los próximos años y, singularmente, la relación a adoptar con Podemos.

El acercamiento al PP pasaría por revisar Sucesiones a través de una ley posterior

La decisión de IU deja a Fernández sin la baza de la transversalidad del acuerdo

La decisión de la dirección de IU dio una voltereta al escenario al que se había llegado, muy próximo al acuerdo múltiple después de reuniones y conversaciones telefónicas varias. Con Ciudadanos el terreno se había abonado en los días precedentes y su abstención es un hecho. Hay consenso en capítulos que para la formación naranja son prioritarios, caso de la inversión, así que por aquí no habría problemas.

Para que la pirueta política y parlamentaria que buscaba el PSOE prosperase era necesario el concurso del PP y también aquí se había llegado a un principio de entendimiento, pendiente de pulir en las últimas horas de la negociación, para una rebaja del impuesto de Sucesiones más profunda que el incremento del mínimo exento a 200.000 euros recogido en el proyecto presupuestario del Gobierno. Dado que en el actual documento el capítulo de ingresos ya no se puede modificar, todo giraría en torno al compromiso de aplicar esa revisión a una ley posterior.

Ese punto de equilibrio implicaría la abstención del PP y, por tanto, la aprobación de las cuentas. Es el punto en el que se encuentra el proceso presupuestario, a expensas de cómo todas las partes digieran la decisión adoptada anoche por Izquierda Unida.

Aunque no en lo numérico, porque contando con PP y Ciudadanos el Gobierno tendría apoyo suficiente para sacar adelante el presupuesto, la decisión de IU sí representa un inconveniente político para el Ejecutivo socialista. Javier Fernández se había empeñado en contar con la coalición por distintas razones. Por un lado, porque era su aliado de investidura. Por otro, porque atendiendo a su condición de presidente de la gestora que lleva las riendas del PSOE, la presencia de IU en el acuerdo presupuestario le hacía políticamente mucho más llevadera la participación del PP. No hay que olvidar que Fernández pilotó el giro de su partido desde el 'no es no' a Rajoy a la abstención que le llevó a la Moncloa y tanto los críticos de su propia organización como Podemos sospechan de que el presupuesto asturiano sería el pago de los populares por su actuación en Madrid.