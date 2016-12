Lastra (PSOE) tacha de «mera conjetura» afirmar que el acuerdo con el PP es el pago por investir a Rajoy

El portavoz del PSOE en la Junta General, Fernando Lastra, ha tachado de "mera conjetura" defender que el acuerdo con el PP que permitirá la tramitación de los presupuestos autonómicos en Asturias para 2017 es un pago por el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno central, por parte de la Gestora Socialista.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces de la Junta General, Lastra se ha referido en estos términos a las críticas formuladas desde Podemos Asturies. El portavoz ha asegurado que el acuerdo entre PSOE y PP, por el que los segundos no apoyarán las enmiendas a la totalidad a cambio de que los primeros apliquen una subida a 300.000 euros del mínimo exento en el impuesto de Sucesiones, es la compensación por el nombramiento de Rajoy. Según Lastra "eso es mera conjetura que no tiene nada que ver". "Estamos negociando la Ley de Presupuestos de Asturias y la negociación ha sido transparente y conocida", ha añadido. El portavoz socialista ha señalado que todo el mundo sabe "qué estamos discutiendo". "Cualquier cuestión que se quiera establecer fuera del marco presupuestario es una mera conjetura que puede tener el contenido que quieran pero no es ni veraz ni seria", ha recalcado.

"Todos ustedes saben cuáles fueron las razones que llevaron a unos y a otros a no entrar en el acuerdo", ha explicado Lastra. Sobre Izquierda Unida, que también ha anunciado que no los apoyará, Lastra ha señalado que ha habido muchas aproximaciones con la coalición durante la organización, y pero que no puede apoyar las cuentas por cuestiones de "su propia dinámica interna".

Sobre Podemos, ha recordado que el aumento del mínimo exento a 200.000 (la primera propuesta de modificación de Sucesiones planteada por el PSOE, "sintonizaba con una de las propuestas de sus propuestas".

Aun así, el socialista considera que hay tiempo para que los otros grupos retiren las enmiendas y negocien una orientación social del presupuesto que necesita la comunidad. "Quien quiera acordar y tener disponibilidad para llegar a un acuerdo, ahí tienen nuestra propuesta", ha afirmado.

Según Lastra, "hay un acuerdo con el PP para que no lo rechace, y hay contenido presupuestario para que otros tampoco lo rechacen". En su opinión, los presupuestos presentados tienen "determinadas huellas y políticas sociales que tienen una orientación ideológica concreta", en referencia a los grupos de izquierda.

Ciudadanos

El socialista también confía en lograr el apoyo de Ciudadanos a las cuentas. El portavoz parlamentario de la formación naranja, Nicanor García, ha declarado a los medios que sigue habiendo interés por parte del Grupo Socialista de lograr su apoyo, y Ciudadanos "seguirá negociando a lo largo del día hoy".

El portavoz ha reconocido que el acuerdo entre PP y PSOE les "encaja bien". "Siempre hemos dicho que Sucesiones en Asturias es abusiva. No solo no nos molesta sino que encaja dentro de nuestra visión", ha recalcado. En todo caso, la intención del diputado es que "haya un presupuesto nuevo en el año 2017 pero tiene que ser con unas condiciones".

Tales condiciones pasan por la acogida que tengan en el Gobierno las enmiendas parciales que su partido ha presentado. Serán debatidas el próximo viernes, una vez se rechacen las totales en el pleno de mañana, pero García quiere ya un compromiso por parte de los socialistas en las próximas horas para decidir el voto de su partido.